Kılıçdaroğlu'ndan parti örgütüne Muharrem İnce talimatı..Sessiz kalın

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Muharrem İnce'nin yaptığı açıklamaların bitmesinin ardından parti örgütüne sessiz kalınması talimatı gönderildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı olarak iletilen mesajda, Muharrem İnce'nin açıklamalarıyla ilgili kamuoyu önünde herhangi bir yorumda bulunulmaması, açıklama yapılmaması ve sosyal medya aracılığıyla paylaşımda bulunulmaması istendi.



MUHARREM İNCE NELER SÖYLEDİ?

Muharrem İnce, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında "1000 Günde Memleket Hareketi"ni başlattığını açıkladı. İnce'nin açıklamasında şunlar öne çıktı:

>> Bizim başlattığımız hareket bir muhalefet hareketi değildir. Hareketimizin adı “Bin Günde Memleket Hareketidir. 4 Eylül'de Sivas'ta olacağız. Memleket hareketini başlatacağız.





>> Türkiye'nin hem iktidar hem muhalefet sorunu aynı anda vardır. Siyasi partilerin işleyişinde demokrasi kalmamıştır. Ne yazık ki bu kötü gidişattan Cumhuriyet Halk Partisi de nasibini almıştır. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez meclis grup başkanvekilleri seçimle göreve gelmiyor, kaldırıldı, genel başkan onları atıyor. CHP ile özdeşleşmiş olan ön seçim artık yok.

>> CHP'nin iktidarı demek, CHP Genel Başkanının Cumhurbaşkanı olması demek. Eğer Erdoğan'ın eski arkadaşlarından birini Cumhurbaşkanı yapacaksanız ben buna CHP iktidarı demem.