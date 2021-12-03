Kılıçdaroğlu TÜİK'e giremedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) randevu istediğini ancak alamadığını belirtti. Kılıçdaroğlu, aldığı karar doğrultusunda saat 11.00'da TÜİK'in Ankara binasına gideceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "TÜİK'ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun TÜİK" ifadeleri yer aldı.

Belirttiği saatte TÜİK'te olan Kılıçdaroğlu, içeriye alınmadı.