Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu biraraya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya geldi.
CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen görüşmeye iki liderin kurmayları da katıldı.
Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya geldi.
CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen görüşmeye iki liderin kurmayları da katıldı.
Kaynak: AA