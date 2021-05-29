MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından açıklama yaptı.

Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla başlayan uzun Ortaçağ karanlığının İstanbul'un fethiyle sonlandığını, Yeniçağ'ın kapılarının açıldığını anımsatan Bahçeli, fetihle birlikte yeryüzünün çehresinin değiştiğini, Türklüğün muzaffer ruhunun aklın, adaletin ve ahlakın cihanşümul çağrısı haline geldiğini belirtti.

Fethin bir istila, bir işgal, bir imha hareketi veya tevarüs edilen bir medeniyet birikimini yağma ve talan harabeliği değil, iman dolu gövdesiyle mücadele eden bir milletin gönül seferi, vicdan seferberliği, çürümeye karşı taptaze ümitlerin dahiyane sedası olduğunu ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti:

"İstanbul'un fethinin yankıları hala devam etmektedir. Görülüyor ki, fethimizin onuruna fetretin ve nefretin zehrini bulaştırmak isteyenler oldukça faaldir. Bizans'ın köhneliğini rehber ve pusula yapanlar, 568 yıldır girdikleri şizofren nöbetinde kabuslarla kıvranmaktadır.

Ortaçağ alışkanlıklarından kurtulamayan, ilkel dürtülerinden arınamayan, ilkesiz ve iradesiz eğilimlerinden uzaklaşamayan iç ve dış odakların İstanbul'un fethine karşı tahammülsüzlükleri hiç kuşkusuz tedavisi imkansız klinik bir vaka, hatta bir zillet hastalığıdır."

"Dünyanın en büyük Türk kenti maalesef ehil ve emin olmayan, neye ve kimlere hizmet ettiği meçhul bulunan tehlikeli bir zihniyetin tasallutu altındadır." ifadesini kullanan Bahçeli, kifayetsiz muhterislerin İstanbul'un fetih mirasını ileriye taşımayacak kadar takatsiz, yükseltemeyecek kadar da taksirli olduğunu kaydetti.

Bahçeli, "İstanbul, fethimizin düşmeyecek şehri, büyük Hakanımız Fatih'in dev emanetidir. Konstantinopolis sayfası şehit kanıyla mühürlenip kapatılalı 568 yıl olmuştur. Bu sayfayı tekrar açmaya heveslenmek, tasfiye ve telini vatan evlatları için mecburi olan köksüz Bizans komplosudur." açıklamasında bulundu.

"Bizans devleti tarihten silinmiş olsa da kokuşmuş hayaleti, zulmet hedefleri dolaşımdadır." ifadesini kullanan Bahçeli, İstanbul'un Türk-İslam medeniyetinin yüz akı, boğazın iki yanına tutunmuş incisi ve Türk milletinin iftiharı olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:

"İstanbulsuz Türkiye yetim, İstanbulsuz Türk-İslam alemi yalnız ve yuvasızdır. Efendimizin övgüsüne mazhar olmuş güzel komutanları, kutlu hünkarımız Fatih Sultan Mehmet Han'ı, manevi önderlerimizi, fethe memur edilmiş kahraman neferlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. İstanbul, Türk milletinin has bahçesi, coğrafyaların bayraktarıdır.

Unutulmasın ki, 'zulüm 1453'te başladı' diyenlerin soyu bozuk, sütü lekelidir. Çünkü 1453'te karadan yürütülen gemilerin, surları döven millet kudretinin eliyle İstanbul, çekim alanı, cazibe merkezi olmuş, insaniyetin, merhametin, hakka ve hukuka hürmetin mührüyle sivrilmiştir.

İstanbul, sevdamızın sancağı, kabul edilmiş dualarımızın mükafatı, zaferlerimizin kaynağı, umutlarımızın vahası, son yurdumuzun ebedi varlığıdır."

Bahçeli, şair Nurullah Genç'in, "...Bulanık akan sular durulacak yeniden-Gökyüzüne direkler vurulacak yeniden-Saadet menziline varılacak yeniden-Çağlar üstü bir nizam kurulacak yeniden..." şiirini paylaştı.

Bahçeli, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nın kesişim noktasında inşa edilen ve "1,5 asırlık bir hayali hakikatle buluşturan" Taksim Camisi'nin dün itibarıyla resmen açılmasından büyük bir bahtiyarlık duyduğunu ifade etti.

Sembolik temeli 2017'nin şubat ayında atılan caminin açık ve kapalı alanında 4 bin kişinin ibadetinin mümkün olduğunu belirten Bahçeli, "İstanbul'a bir millet eserinin daha kazandırılması, inancımızın itibarına muazzam bir katkı sağlanması milletimizi sevince boğmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün de yerden yüksekliği 369 metre olan Avrupa'nın en büyük kulesinin hizmete sunulmasını "memnuiyet verici gelişme" olarak değerlendiren Bahçeli, artık İstanbul'daki tüm radyo vericilerinin tek elde toplanarak, İstanbul'un güzelliğine güzellik ekleneceğini belirtti.

Devlet Bahçeli, Çamlıca Kulesi ile Taksim Camisi'nin yapımında ve hizmete açılmasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, şükranlarını sundu.

Bahçeli, İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümünü kutladı.

AA