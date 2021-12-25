"Kur spekülasyonunu bir saatte atıverdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkamil Vadi Park, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Gaziantep Havalimanı yeni terminal binası ile yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, "Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık ve bunu bir saatte atıverdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanları paniğe sürükleyerek kurdaki dalgalanmayı büyütmek için ortada gezen siyasetçi kılıklı muhterisleri, gazeteci kılıklı tetikçileri ibretle seyrettik." diye konuştu.

Kurdaki dalgalanmaya ilişkin Erdoğan, "Bu süreç boyunca hep çalıştık, tedbir geliştirdik ve iş zıvanadan çıktığında duruşumuzu ve yeni paketimizi kamuoyuyla paylaştık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediyeleri sahipsiz hayvanları sokaktan alacak adımları atmaya çağırıyorum. İşte Asiye yavrumuzun başına gelen. Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın." açıklamalarında bulundu.