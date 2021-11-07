Lütfü Türkkan görevden alındı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yurt gezilerine geçtiğimiz günlerde Bingöl'de devam etti. Ancak Akşener'in vatandaşlara seslendiği sırada arka taraftan şehit yakını Tahir Kümran isimli vatandaş, Akşener'in Siirt ziyaretindeki bir vatandaşın "Burası Kürdistan" sözlerini hatırlatarak tepki gösterdi. Kümran, ayrıca Akşener'in kendisi hakkında açtığı dava nedeniyle hapse gireceğini söyledi.

Kümran'ın sesini artırmasının ardından polis ekipleri devreye girerek şehit yakınını bölgeden uzaklaştırdı. Ancak bu sırada İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan elini şehit yakınının omzuna atarak bir süre beraber yürüdü. Bu sıralarda ikili arasında dikkat çeken diyaloglar yaşadı. Kümran derdini anlatırken, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür ettiği duyuldu.

Olayın basına ve sosyal medyaya yansımasının ardından Türkkan'a büyük tepki gösterildi. Eleştirilerle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlamak zorunda kalan Türkkan, küfür etmediğini belirterek, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü.Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez "ağır küfür etti" diye yayınlamışsınız" dedi.

Fakat hakkındaki tepkiler yine de dinmeyen Türkkan, paylaştığı bir video ile küfür ettiğini kabul ederek, özür diledi. Sosyal medyada hakkında "Görevden alınsın" kampanyası başlatılan Türkkan'la ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Ağır eleştirilerin ardından İYİ Parti, Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı görevden aldı. Türkkan'ın yerine geçecek isim, Meclis'te gerçekleştirilecek grup başkanvekilliği seçimlerinin ardından belli olacak.

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