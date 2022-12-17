Mardin Havaalanı'nın ismi değişiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin Havaalanı'nın adının Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirileceğini duyurdu.
Politika 17.12.2022, 14:14
Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"Karaman-Adana-Gaziantep hızlı tren projemizi, Mardin'e kadar uzatıyoruz."
Erdoğan, Mardin Havaalanı'nın adının Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirileceğini açıkladı.
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