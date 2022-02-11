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Meclis gelecek hafta uluslararası anlaşmaları görüşecek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gelecek hafta TBMM Genel Kurulunda uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun tekliflerinin görüşüleceğini ifade etti.

Politika 11.02.2022, 17:18
Meclis gelecek hafta uluslararası anlaşmaları görüşecek

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, gelecek hafta üç gün boyunca Türkiye ile birçok ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek, çeşitli alanlarda önemli iş birliği konularını içeren çok sayıda uluslararası sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair teklifleri görüşmeyi planladıklarını belirtti.

Tüm partilerden görüşmelere katkı sunmasını beklediklerini ifade eden Turan, verimli bir yasama haftası olmasını diledi.

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#TBMM
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