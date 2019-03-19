MHP'den teşkilatlarına provokasyon uyarısı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın imzasıyla parti örgütlerine gönderilen genelgede, Türkiye'nin geleceği ve siyasi kaderi açısından en az 24 Haziran seçimleri kadar önem taşıyan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin yapılmasına 12 gün kaldığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin, tehdit algısının yüksek, milletin beka azminin de bir o kadar güçlü olduğu bir atmosferde seçimlere gittiğini vurgulayan Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti'nin, kuruluşundan bu yana bölgesinde ve dünyada güçlendikçe dikkatleri ve bununla beraber uluslararası platformdaki husumetleri üzerine çektiğini belirtti.

- "Tefrika ve fitneden uzak durulmalı"

Yalçın genelgede, aidiyet hislerini ve mensubiyet şuurunu kaybetmiş kimselerin kışkırtma ve sataşmalarına itibar edilmemesi, bu gibilerin yol açabileceği kargaşa, tefrika ve fitneden uzak durulması konusunda parti örgütünü uyardı.

Kampanyaların demokratik bir ortamda ve barış içinde tamamlanarak 31 Mart günü sakin, huzurlu ve güvenli bir atmosferde sandığa gidilebilmesi için MHP kadrolarının üzerine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getireceğine inançlarının tam olduğunu aktaran Yalçın, genelgede şunları kaydetti:

"Diğer taraftan teşkilatlarımız, Cumhur İttifakı'nın gereklerine ve MHP ile AK Parti tarafından uyum içerisinde belirlenen ittifak programına riayette kusur edilmemeli, ittifakın hedefleri doğrultusundaki çalışmaların aksamaması için gereken dikkat ve ihtimam gösterilmelidir. Unutulmamalıdır ki Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı değildir ve aynı zamanda halkın temayülü doğrultusunda milletimizi aydınlık yarınlara taşımayı hedefleyen uzun soluklu bir siyasi programın büyük bir adımıdır. Türkiye'yi 2023 ve sonrasındaki yüksek hedeflere ulaştırma yolunda ihtiyaç duyulan toplumsal ve siyasi ivmenin sağlanabilmesi maksadıyla Cumhur İttifakı seçimler sonrasında da devrede olacaktır. Varlığıyla Türkiye'nin bekasını tekeffül eden Cumhur İttifakı, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra her alanda kapsamlı proje ve programlarla hayatiyetini sürdürecektir."