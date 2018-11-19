MHP'nin belediye başkana adayları kesinleşti

MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen Belediye Başkan adayları belli oldu. Yapılan açıklamaya göre adaylar şu şekilde: