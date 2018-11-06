MHP'nin yeni Grup Başkanvekili belli oldu

MHP Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Levent Bülbül oldu.

TBMM Genel Kurulu’ndaki EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar ) oturumunda partisini Grup Başkanvekili olarak temsil eden Erhan Usta, görüşmeler devam ederken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınmıştı.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL KİMDİR?

1980 yılı Sakarya Hendek doğumlu olan Levent Bülbül, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku bilim dalında yüksek lisansını tamamladı. Evli ve 1 çocuk babası olan Bülbül, Sakarya ilinde serbest avukatlık yaptı

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2018, 13:11