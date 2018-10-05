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MHP Üsküdar ilçe teşkilatı görevden alındı

MHP yönetimi, genel merkezin bilgisi dışında hareket ettikleri gerekçesiyle Üsküdar ilçe teşkilatını görevden aldı.

MHP Üsküdar ilçe teşkilatı görevden alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP İstanbul Üsküdar İlçe Teşkilatının görevden alındığını açıkladı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, MHP İstanbul Üsküdar İlçe Teşkilatının, İstanbul İl Başkanlığı ve MHP Genel Merkezi'nin bilgisi dışında hareket ettiğinden dolayı görevden alındığını duyurdu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında MHP'yi Af Teklifi üzerinden sert bir dille eleştirmesinin üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Akşener'e sosyal medya üzerinden cevap vermişti. 

Yaşanan polemik MHP'li bir grubun Akşener'in evinin önüne gidip "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları atmasının üzerine büyümüştü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

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