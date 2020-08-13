Muharrem İnce başlattığı hareketin adını duyurdu

Muharrem İnce, 4 Eylül'de Sivas'tan "Bin Günde Memleket Hareketi" başlatacağını açıkladı.

İnce'nin konuşmasından satır başları;

- CHP tarihinde grup başkanvekilleri ilk kez seçimle seçilmedi.

- Türkiye'deki muhalefet Mavi Vatan konusunda destek mesajı vermelidir.

- Ben inanıyorum ki Ecevit'in yüzde 42'si mümkündür.

- Kurultayda CHP Genel Başkanı kimseyi dinlememiş, konuşup gitmiştir. Kurultay iradesini tanımayan bir genel başkanımız var artık. CHP, İçişleri Bakanlığı'na dilekçeyle kurulmuş bir parti değildir. Ayrılırken de dilekçeyle ayrılınmaz. Ayrılırsam da CHP'yi kurtarmak için ayrılırım.

"BİN GÜNDE MEMLEKET" HAREKETİ

- Biz bir hareket başlatıyoruz. Ve bu bir muhalefet hareketi değildir. Bugün başlattığımız hareketin adı "Bin Günde Memleket" hareketidir. Kadrosu Türkiye'nin sorunlarına kafa yoran çözüm üreten kişilerden oluşmaktadır. 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıldönümünde Sivas'ta olup memleket hareketini başlayacağız. Bizim hareketimizde asla Atatürk düşmanları olmayacaktır. Nerede olursak olalım gönlümüz Atatürk'tedir. Bu hareket ayrımcılığa karşı çıkacaktır. Kadına şiddet ve çocuk istismarına en şiddetli şekilde karşı çıkacaktır. Anlattıklarım bir cumhuriyet öğretmeninin hayalleri değildir. Arkadaşlarımızla birlikte yollara düşeceğiz.

SEÇİM GECESİNE YÖNELİK İDDİALAR

- CHP 13 bin sandıkta gözlemci vermemiş. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar. Erdoğan 1,3 milyon oy az alsa seçim ikinci tura kalacaktı. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar, benden milletin karşısına çıkıp yalan söylememi istiyorlar. Bana neredeydin diye soranlara krizi kötü yönetmiş olabilirim diyorum. Bir CHP'li saraya gitmiş. İki gazeteciye de dava açtım, genel merkez açamadı. Gitsin dava açsınlar açamıyorlar, çünkü gazeteciden korkuyorlar. Muharrem İnce bu çıkışını bireysel ikbali için yapıyor diyorlar. CHP tam iktidara yürürken Muharrem İnce neden böyle yaptı? İktidara yürümek demek CHP Genel Başkanı'nın cumhurbaşkanı olmasıdır. Erdoğan'ın eski arkadaşlarından biri cumhurbaşkanı olacaksa ben buna iktidar demem. Bizim genel başkanın öyle bir iddiası yok. Böyle bir iddiası yoksa CHP'nin iktidara yürüdüğü hayaldir. Erdoğan'ı ben de indirmek istiyorum ama yerine CHP'li biri gelmeli. İktidara yürüme iddiası yok ortada.

"YEREL SEÇİMİ HDP'LİLER KAZANDIRDI"

CHP yerel seçimlerde başarısız mıydı? Hayır çok başarılıydı. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Antalya'yı Kürt vatandaşlarımız, HDP'liler kazandırdı. Destek verdiler, aday çıkarmadılar. Ama CHP Kürt vatandaşlarımıza teşekkür edemedi. Bu başarıyı küçümsemiyorum ama Kürtleri yok sayamazsınız.

KAYNAK: HABER7

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2020, 11:02