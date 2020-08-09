Muharrem İnce sonunda konuştu

CHP'den ayrılarak parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce açıklama yaptı. Haftaya Ankara'ya gideceğini belirten İnce, "Önümüzdeki hafta her şeyi detaylarıyla açıklayacağım. Yazılanlardan çizilenlerden haberim var. Hain diyenler, bölücü diyenler.. Kim hain, kim bölücü görecekler" dedi.



CHP'den ayrılarak parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İnce, "Elbise değiştirir gibi parti değiştiren siyasi mevta Yaşar Okuyan’ın hakkımda söylediği yalan ve iftiralarla ilgili dava açacağım. Her partide yaşama özelliği bulunan bu Yaşar’a yalan ve iftiralarını mahkemede ispat etme hakkı veriyorum" ifadelerini kullandı.

CNN Türk'e kısa bir açıklama da yapan İnce, "Önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğim. Hakkımda iftiralar var, yalanlar var. İpe sapa gelmez adamlar açıklama yapıyor. Önümüzdeki hafta her şeyi detaylarıyla açıklayacağım. Yazılanlardan çizilenlerden haberim var. Hain diyenler, bölücü diyenler.. Kim hain, kim bölücü görecekler. Biz Atatürk'ün partisinin 40 yıllık neferiyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber 7