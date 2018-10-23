Muharrem İnce yeşil ışık yaktı

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve, “Ben gelecek seçimde cumhurbaşkanı adayı olacağım” diyerek, belediye başkanlığı iddialarını yalanlayan Muharrem İnce, Hürriyet Gazetesi'nden Ahmet Hakan'a konuşarak “İstanbul’da CHP’nin yaklaşık 250 bin üyesi var... Üyelerin tamamının katıldığı bir önseçim yapılsın... Buradan çıkarsam adaylığa varım” açıklamasını yaptı.

Ahmet Hakan köşesinde İnce'nin “Türkiye demek, İstanbul demektir. 250 bin üye az değildir. Bu üyelerimiz harekete geçerse biz bu seçimi kazanırız. İstanbul’u kazanırsak bu başarıdan bir Türkiye hikâyesi çıkar ve Cumhurbaşkanlığı seçimini alırız” ifadelerini kullandığını paylaştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 08:55