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Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabından "Öncelikle, Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar." paylaşımı yaptı.

Politika 20.01.2022, 11:07
Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanan El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya sitesi Twitter'dan Türkiye ile ilgili paylaşım yaptı.

Bukele, paylaşımında, "Öncelikle, #Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar" ifadesini kullandı.

Söz konusu tweet, kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

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#Nayib Bukele
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