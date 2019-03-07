Oktay: Fırat'ın doğusuna bugün girecek şekilde hazırız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından bazıları şu şekilde:

(CHP-İYİ Parti ittifakı) Bu ittifakın parçası olan ama milletin karşısına çıkıp da cesaretli bir şekilde 'HDP de buradadır' diyebileceğimiz, o cesareti gösterecek bir ittifak görmüyoruz karşımızda, ama ittifak bu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İttifak, karşıdaki CHP ile İYİ Parti arasında mı? İttifak, CHP, İYİ Parti, HDP... Dolayısıyla PKK'nın yoğun bir desteğini her türlü görüyorsunuz. Bir ittifaka bir terör örgütünün desteği mümkün müdür? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Terör örgütünün seçim kampanyasında ne işi olabilir?

(CHP-İYİ Parti ittifakı) Bu ittifakın parçası olan ama milletin karşısına çıkıp da cesaretli bir şekilde 'HDP de buradadır' diyebileceğimiz, o cesareti gösterecek bir ittifak görmüyoruz karşımızda, ama ittifak bu.

Fırat'ın doğusu

Türkiye'ye karşı güvenlik tehdidi oluşturabilecek hiçbir faaliyete biz müsaade etmeyiz. Böyle bir şey olursa bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz, bunu yapacağız. Münbiç'te de yapacağız.

(Fırat'ın doğusuna operasyon) Bugün girebilecek şekilde, biz her zaman hazırız.

(Münbiç) Diplomatik boyutuyla bunu masada konuşuruz, değilse sahada bunun gereğini yaparız.

(Fırat'ın doğusu) Biz ne gerekirse yapacağız, burada teröristlerin varlığına ve Türkiye'ye tehdit oluşturmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

S-400 ilk teslimat Temmuz ayında

(Rusya'dan S-400 alımı) Türkiye kararını verirken sadece kendi çıkarlarını düşünür.

(Rusya'dan S-400 alımı) Herhangi bir konuda, hele hele imza atmışsak, gereğini yaparız. Türkiye'nin inatlaşma vesaire gibi bir tutumu da yok.

S-400'ü almamız, Patriotlarla alakalı 'almıyoruz' anlamında değil. Bizim ihtiyacımız var ve orada da şartlarımız sağlanırsa oturur konuşuruz.

Türkiye'deki piyasanın bugünkü ve gelecekteki durumuyla S-400'ün uzaktan yakından bir alakası yok.

S-400 ile alakalı ilk teslimatı temmuzda almayı düşünüyoruz

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019, 11:04