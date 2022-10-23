Özhaseki: Çok şükür şimdi kendine yeten bir ülkeyiz

Özhaseki, Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen "Erkilet Kedi Bacağı Tanıtım Günü" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gittikçe büyüdüğünü belirtti.

Türkiye'nin bundan 50-100 sene önceki gibi olmadığını dile getiren Özhaseki, "Hele hele 2000'li yılların başındaki Türkiye gibi hiç değiliz. Çok şükür şimdi kendine yeten bir ülkeyiz. Kapıları kapatsak tarım bize yetiyor, fazlasını dışarıya satıyoruz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Yerli silah oranımız yüzde 80'leri geçti. Dünyada yüzde 80'leri yakalayabilmiş, bir başka ülke yok." diye konuştu.

Özhaseki, ihracatın 250 milyar dolarlar civarında olduğuna değinerek, "Çok şükür bu ülkede hareket de bereket de oluyor. Önemli olan birliğimizin, beraberliğimizin daim olması. Siyaseten farklı düşünebiliriz, oylarımızı farklı şekilde de kullanabiliriz, bunun hiçbir mahsuru yok ama hepimizin bir kırmızı çizgisi olması lazım. O kırmızı çizgi de bayrağımız olmalı, vatanımızın birliği, bütünlüğü olmalı, ezanımız olmalı. Onun dışında her şeyi tartışabiliriz, konuşabiliriz. Ekonomiyi konuşabiliriz, sosyal olayları her zaman tartışabiliriz. Bunun hiçbir mahsuru yok." ifadelerini kullandı.

Anadolu'nun zulme uğrayan mazlumlara ev sahipliği yaptığını hatırlatan Özhaseki, bu coğrafyada etle tırnak gibi olunduğunu söyledi.

Özhaseki, bakan olarak görev yaptığı dönemde kabinede Güneydoğu'nun sorumluluğunun kendisinde olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Kabinede en zor iş olarak bana Güneydoğu'yu verdiler. O dönemlerde hatırlarsınız, çukur eylemleri vardı. 30 binden fazla evi, teröristler, PKK'lılar yakıp, yıkmıştı. İnsanlar dışarıdaydı. Durmadan devlete karşı herkesi tahrik ediyorlar ki herkes, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne isyan etsin, kavga çıksın, devlete baş kaldırsın, bu ülke bölünsün. O dönemlerde hiç oralardan çıkmadım. Gittiğim her yerde de dün de bir toplantıda bahsettim. Mesela Cizre'de, Şırnak özelinde 11 bine yakın yakılan evleri yaptırdım. Karşımdaki muhataplarımın tamamı neredeyse toplantılarda bu PKK'nın siyasi uzantısı olan partinin elemanlarıydı. Bana gittiğimde durmadan 'Faşist bakan Kayseri'den ne işin var, buraya geldin? Sen öleceksin' diye sosyal medyadan çağrılarda bulunuyorlar, gazeteler bastırıyorlar, durmadan bana hakaretler yağdırıyorlardı."

Her zaman dua ettikleri devlet için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Özhaseki, yerli ve milli olmanın önemine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler ezanımıza, mukaddesatımıza, milli ve manevi değerlerimize karşı asla farklı düşünmeyiz ama en önemli çizgimiz bizim yerli ve milli olmamız. PKK, FETÖ, IŞİD ve DHKP-C gibi onlarca örgütün dışarıdan beslendiğini bilelim. Paraları oradan veriliyor. Lojistik destekler oradan sağlanıyor ve özellikle de 'gidin orayı karıştırın, ülkeyi bölün, paramparça edin' diye emir alarak satılık uşaklar vasıtasıyla üzerimizde oyun oynanıyor. O yüzdendir ki biz de bunlara karşı uyanık olacağız. Onların Güneydoğu'da bir terör devleti kurmasına mani olacağız. Burada bir Amerikan üssü gibi devlet kurmalarına mani olacağız. Biz kendi kendimize yeteriz zaten Allah'ın izniyle. Biz büyüdükçe onların oyunları da büyüyecek. Bunları devam ettirdiklerinde de yine Allah sizlerden razı olsun ki sizler iradenize sahip çıkıyorsunuz. İhtilal denemesinde sokaklara çıkan, iradenize sahip çıkan sizsiniz. Elbette Cumhurbaşkanı'mızın liderliği var, önderliği var. Allah uzun ömür versin diye dua ediyoruz ama sizlerin bu iradesi olmazsa bizim yapacağımız hiçbir şey olamaz."

Etkinliğe, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hülya Nergis ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve vatandaşlar katıldı.