Refah Partisi Ankara eski milletvekili Ömer Faruk Ekinci Hakkın rahmetine kavuştu.

Cenazesi iķindi namazına müteaķıp karşıyaka mezarlığına defin olacak.

Mekanı cennet olsun.

Ömer Faruk Ekinci Kimdir?

İlahiyatçı, Eğitimci, Siyasetçi, XIX. ve XX. Dönem Ankara Milletvekili. 1944, Micingirt / Ankara doğumlu. Baba adı Hüseyin, anne adı Raife. Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü mezunu.



Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din adamı olarak çalıştı. İş ve İşçi Bulma Kurumu Şube Müdürü, Yükseliş Koleji ve İmam Hatip Lisesi Öğretmeni olarak görev yaptı.

Ömer Faruk Ekinci, 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi’nden XIX. ve XX. Dönem (24.12.1995 – 18.04.1999) Ankara Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. Partisinin kapatılması üzerine FP’ye, sonra Saadet Partisine geçti. SP’de GİK üyesi olarak görev aldı. Evli, 5 çocuk babasıdır. Orta düzey Arapça, Fransızca, Farsça biliyor.

KAYNAK: TBMM Albümü 3. Cilt 1983-2010 (2010).