Rize'de sele maruz kalan alanlar Afet Bölgesi ilan edilecek

Erdoğan, "Boş teneke gibi gürültü çıkarmanın, yalan, iftira, istismar siyaseti yapmanın ötesinde sözü olmayanlar hangi ittifakı kurarlarsa kursun milletimizden karşılık bulamazlar" diye konuştu.

"Sürecin sonunda gördük ki terör örgütlerinin ve onların siyasi uzantılarının amacı hak arayışı değil, kendi karanlık ajandalarını hayata geçirmektir. Hala ülkesi ve milletinin felaketinden kendine ikbal devşirme peşinde koşan varsa varsın kendi kini içinde boğulup gitsin. Biz tüm Türkiye'yi kucaklamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Erdoğan, Rize'de sele maruz kalan alanların Afet Bölgesi ilan edileceğini bildirdi.

AA