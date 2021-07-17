Rize'de sele maruz kalan alanlar Afet Bölgesi ilan edilecek
"Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Canlı Hayvan Pazarı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni"nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hala ülkesi ve milletinin felaketinden kendine ikbal devşirme peşinde koşan varsa varsın kendi kini içinde boğulup gitsin. Biz tüm Türkiye'yi kucaklamaya devam edeceğiz" dedi.
Politika 17.07.2021, 17:40
Erdoğan, "Boş teneke gibi gürültü çıkarmanın, yalan, iftira, istismar siyaseti yapmanın ötesinde sözü olmayanlar hangi ittifakı kurarlarsa kursun milletimizden karşılık bulamazlar" diye konuştu.
"Sürecin sonunda gördük ki terör örgütlerinin ve onların siyasi uzantılarının amacı hak arayışı değil, kendi karanlık ajandalarını hayata geçirmektir. Hala ülkesi ve milletinin felaketinden kendine ikbal devşirme peşinde koşan varsa varsın kendi kini içinde boğulup gitsin. Biz tüm Türkiye'yi kucaklamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Erdoğan, Rize'de sele maruz kalan alanların Afet Bölgesi ilan edileceğini bildirdi.
AA
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