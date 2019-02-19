Saadet Partisi İdris Naim Şahin'in adaylığını açıkladı

Saadet Partisinin, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in olduğu bildirildi.

Saadet Partisi İl Başkanı Erkan Temiz, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu'nun aldığı karar gereği tüm Türkiye'de bütün seçim çevrelerinde kendi adaylarıyla seçime katıldığını söyledi.

Herhangi bir siyasi partiyle resmi seçim iş birliği veya ittifaklarının söz konusu olmadığını belirten Temiz, "Bu seçimlerde milletimizle ittifak yapıyoruz. Adaylarımızı tespit ederken seçmenimizin, halkımızın taleplerini dikkate alarak tespit etmeye çalıştık. Kimliği, kişiliği temiz adaylarla seçmenimizin önüne çıkıyoruz. Bugün itibariyle Ordu'muzun Büyükşehir Belediye Başkan adayının şehrimizin sevilen yiğit evladı sayın İdris Naim Şahin olduğunu bilgisini sizlerle büyük bir memnuniyetle paylaşmak istiyorum." dedi.

Temiz, Şahin'in, doğudan batıya görev yaptığı her yerde iz bıraktığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Sayın bakanımız Ordu'muzda da hoş bir sada bırakmıştır. Bu güven ve sevginin ifadesi olarak vefalı hemşehrilerimiz adeta söz ve gönül birliği yaparak pek çok iş ve çalışmasının yanında kuruluşuna öncülük ettiği Ordu Büyükşehir Belediyemize başkan olmasını istemişler, bu istek son 6 aydır artarak devam etmiş ve karşı konulmaz bir ısrara dönüşmüştür. Diğer siyasi partiler yanında partimiz de değerli hemşehrilerimizin bu ısrarlı isteğine aracılık etmiş ve kendileri ile genel merkezimizin yürütmekte olduğu görüşmelerin sonunda dün itibariyle sayın Şahin ile başkan adaylığı konusunda mutabakat sağlanmıştır."

Kaynak: AA