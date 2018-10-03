Saadet Partisi yerelde ittifaka mesafeli

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Bir beldede veya ilçelerde herkesin ittifak edeceği bir aday ortaya çıkıyorsa genelde bazı partiler imtina ederler. Bu bir ittifak meselesi değil, bölgenin şartlarından kaynaklanan bir neticedir ve bunu öyle görmek lazım." sözlerini kullandı.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önemini hiç bir zaman ihmal edemeyiz. Bundan dolayı da meclis ne kadar güçlü olursa Türkiye de ülkemiz de o kadar güçlenir. Milletvekilleri yapacakları çalışmalarda bir kişinin değil 81 milyonun temsilcisi olduklarını unutmamalıdırlar” şeklinde ifade etti.

Karamollaoğlu, tüm partilerin ülke meselelerinde birlik olması gerektiğini vurgulayarak, "Parlamentolar, kamil manada çalışırsa ve her türlü konu, parlamentoda rahatlıkla görüşülebilirse bu dışarıya verilecek en ciddi mesajdır. Bu ülke kendi içinde kendi problemlerini çözecek bir mekanizmaya sahip kanaati oluşur" dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 17:06