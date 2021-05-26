'Salgın sürecinde sağlık sistemimizin gücünü bir kez daha test etme imkanı bulduk'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin 2021 büyüme oranının, tahminlerin çok ötesinde gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Salgın sürecinde sağlık sistemimizin gücünü ve etkisini bir kez daha test etme imkanı bulduk. Hamdolsun bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkmayı başardık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vesayete selam duran, darbelerin, darbe girişimlerinin aparatı olan, vicdanını ve aklını kiraya veren bir yargı, dışa bağımlıdır. Biz işte buna son verdik." dedi.

AA