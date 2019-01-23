"Sandığı itibarsızlaştırıp müdahale zemini arayanlar operasyon amacındadır"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Kocaeli Barosu'nu ziyaretinde gazetecilerle bir araya geldi.

Bir gazetecinin seçim güvenliğine ilişkin sorusunu yanıtlayan Feyzioğlu, şu anda bir sahte seçmen furyası döndüğünü belirterek, sosyal medyayı her açtıklarında "Şu dairede bin 100 seçmen, şurada bilmem kaç bin ölü seçmen" şeklinde iddialarla karşılaştıklarını söyledi.

Türkiye'de adrese dayalı nüfus kayıt siteminin tutulmasından İçişleri Bakanlığı'nın sorumlu olduğunu dile getiren Feyzioğlu, YSK ve seçim hakimliklerinin de seçmen olmayanların yazıldığını gördüklerinde bunları tespit edip listelerden çıkarmakla yükümlü olduğunu kaydetti.

Feyzioğlu, vatandaşlara ve siyasi partilere bunun gayri ciddi bir konu olmadığı konusunda uyarıda bulunarak, şöyle devam etti:

"Sandığı elde somut delil yokken güvensiz ilan etmek Türkiye üzerinde oynandığından zerre kadar şüphe duymadığımız, tüm Orta Doğu'yu şekillendirmeyi amaçlayanların Türkiye'yi de dahil ettikleri planın bir parçasıdır çünkü sandığı güvensiz ilan edilmiş bir memlekete uluslararası kamuoyunun desteğiyle küresel güçler gizli ya da açık müdahale yetkisi kendilerinde görmeye başlarlar. Suriye'ye müdahale böyle olmuştur, Irak'a müdahale böyle olmuştur, Libya'ya müdahale böyle olmuştur. Mısır, Cezayir böyle karışmıştır."

Kaynak: AA