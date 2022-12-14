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Şentop, Kılıçdaroğlu'nun "referandum" iddiasına yalanladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa değişikliğinin TBMM'de onaylansa bile "referanduma" götürüleceği iddialarını yalanladı.

Politika 14.12.2022, 12:41
Şentop, Kılıçdaroğlu'nun "referandum" iddiasına yalanladı

Meclis Başkanı Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "referanduma" yönelik iddiasına ilişkin soruya, "Külliyen yalan." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir araya geldiği bir grup gazeteciye "Anayasa değişikliği teklifi referandum aralığının üstünde çıksa da referanduma götürülecek. Meclis Başkanı söylüyor." iddiasında bulunmuştu.

#referandum #anayasa değişikliği
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