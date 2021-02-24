Son seçim anketi sonuçları açıklandı

Areda Survey’in 2-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği araştırması, “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna yanıt aradı. 2 bin 486 kişinin katıldığı araştırmada, “Bu pazar seçim olsa oyum AK Parti’ye” diyen seçmenin oranı yüzde 41.7 oldu. Tercihini CHP’den yana kullanacağını açıklayan katılımcıların oranı ise yüzde 21.8'de kaldı. Katılımcıların yüzde 11.6’sı MHP’ye, yüzde 10.3’ü ise İYİ Parti’ye oy vereceğini ifade etti.

HDP BARAJ ALTINDA

Kamuoyu araştırmasına göre HDP yüzde 9.3, Deva Partisi yüzde 1.8, Saadet Partisi yüzde 0.8, Gelecek Partisi ise yüzde 0.4 oy oranıyla baraj altında kaldı. Diğer partilerin oy oranı ise yüzde 2.4 olarak ölçüldü. Araştırmaya 55 yaş ve üzeri katılan kişilerin oranı yüzde 20.8, 45-54 yaş arası katılanların oranı yüzde 16.7, 35-44 yaş arası yüzde 24, 25-34 yaş arası yüzde 23.2, 18-24 yaş arası ise yüzde 15.3 oldu. Katılımcıların yüzde 3.1’i eğitim durumunu lisansüstü, yüzde 18.7'si lisans, yüzde 26'sı lise, yüzde 52.2'si ise ilköğretim olarak açıkladı.

Yenişafak