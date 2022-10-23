Soylu Diyarbakır anneleriyle görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi.
Politika 23.10.2022, 17:03
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1147'nci gününde devam ediyor.
Bakan Soylu, Diyarbakır'daki bir otelde, kentte evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi.
44 ailenin katıldığı görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
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