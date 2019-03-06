Soylu: HDP'yi meclise taşıyan CHP'dir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu basına yaptığı açıklamada, "24 Haziran'da HDP'yi Meclis'e taşıyan CHP'dir ve Kılıçdaroğlu'dur. Bunun sorumluluğu bu dünyada da öteki dünyada da onlardadır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Uluslararası doğrudan yatırımcı gelecekse bunun temeli Türkiye'de kendini güvende hissetmesidir.

Türkiye'de yatırım yapılacaksa bu, güvenliğe, huzura ve insanların kafasının rahat olmasına bağlıdır.

Bir kere sokaklar, caddeler, balkonlar siyasetin fotoğrafını verir. Bu memleketimizin gittiğim her yerinde ve yöresinde sokaklar, caddeler ve balkonlar muhteşem… Vatandaşın sıkıntısı var mı? Elbette ama herkesin geleceğe ait ve bu seçimden sonrasına ait “bunu yine Tayyip Erdoğan, AK Parti yapar” şeklinde bir anlayışı olduğunu görüyorum.

Şurada bir dosyamız var. Bu zillet ittifakına HDP her yönüyle destek veriyor. Şu ana kadar 299 aday ve il genel meclis üyesi vermiş. Bu bizim tespit edebildiğimiz, daha fazlası vardır. Bunların 27’si sadece HDP’ye kayıtlı. Onun dışında birbirine çekilmeler var. Bir de atıyorum Ardahan’dan Adıyaman’a kadar Beyoğlu’na kadar İzmir’e Ankara’ya kadar bu şurada bizi üzüyor. Kendime şu soruyu soruyorum. Biz niye 94 belediyeyi görevden aldık? Geçen seçimde 24 Haziran’da HDP’yi Meclis’e taşıyan Kılıçdaroğlu’dur. Farkı şu, beraber gelmek istiyorlar.

Dün Cizre, Erciş belediyesinde yaşadığımızı, Sur belediyesinde yaşadığımızı bugün İzmir’den Buca’ya kadar kim ne kazanacaksa, İstanbul’dan hangi belediye kazanacaksa bütün belediyelerde artık PKK’nın bir temsilcisi, Kandil’den haber götüreni ve irade ortaya koyanı olacak. Bu PKK’ya bir tünel açmak demektir. O zaman biz PKK’yla mücadeleyi neden yapıyoruz? Biz önce bunu milletimize şikayet ederiz. Ama işin hukuki, diğer boyutları elbette bu 94 belediye neden alındı? Teröre karışmış. Teröre karışmayan iki üç belediye başkanı var müdahale etmedik, onlar da onları dışladılar zaten.

Terör davası yürüyen kişileri belediye başkan adayı yapmış. Bu ne demektir? Devlete karşı itirazımı ortaya koyuyorum diyor. Ve burada bunu sadece devlet görmüyor ki, bir de millet var. Bu para kimin parası? Dağa götürdüğü çocuklar kimin çocukları? Bütün bu günahların tamamını CHP üzerine alıyor. Ben de taşıyıcı annelik yapıyor diyorum zaten.

Dağa götürülenler kimin çocukları? Tüm bu günahların tamamını CHP ve zillet ittifakı kendi üzerine alıyor, taşıyıcı annelik yapıyor.

(Terörle iltisaklı belediye başkanları) Bir terör örgütüne yardım ve yataklık yaptı dedikten sonra zaten hukuken görevden alınacaktır ve gereği de yerine getirilecektir. İçeri atılan adamın herhalde belediyeyi yönetecek hali yok.

Görevden alma bir tedbirdir, iş işten geçmeden müdahale etmek demektir. O İçişleri Bakanlığının hakkıdır. Devlet, yasalar, kanunlar İçişleri Bakanlığına böyle bir hak vermiş, bizatihi bakanın kendisine böyle bir hak vermiştir.

Kayyum memnuniyeti 94 yerde yüzde 65'in üzerinde. Normal belediyelerde bu kadar büyük memnuniyet yoktur.

HDP, zillet ittifakı içerisindeki bütün partilere 299 aday, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi vermiş.

Birileri 'Türkiye'de beka problemi yok' diyor. 15 Temmuz'dan bir gün önce Türkiye'de beka problemi var mıydı yok muydu ? 6-7 Ekim olaylarından üç gün önce Türkiye'de beka problemi var mıydı yok muydu?

94 belediye başkanı teröre karıştığı için alındı. Teröre karışmayan 2-3 belediye başkanı var, onları almadık mesela, müdahale etmedik. Onları dışladılar zaten.

Doğu ve Güneydoğu'ya öyle bir el uzatıldı ki kayyum vesilesiyle, hem terörün şah damarı kesildi hem de oranın imar ve inşaası önemli ölçüde gerçekleştirildi. Doğu ve Güneydoğu'daki asayiş olaylarımız önemli oranda azaldı.

İRAN'LA PKK'YA KARŞI ORTAK OPERASYON

İçişleri Bakanı Soylu, İran'la PKK'ya karşı ortak operasyon düzenleneceğini açıklayarak, "PKK'ya yönelik, İran'la ortak operasyon yapacağız. Bu konuda adımlar atmaya çalışıyoruz. Karşılıklı istihbari değerlendirmemiz söz konusu" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2019, 10:57