Su Kanunu geliyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'ne katılan Erdoğan, "Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark görmüyoruz" dedi.

Erdoğan, "Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki çatışmaları önlemek amacıyla Meclis'te bir 'Su Kanunu' hazırlıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca, "Toplam 277 milyar liralık yatırımla 600 barajı, 423 göleti, 590 hidroelektrik santralini, 1457 sulama tesisini, 262 içme suyu tesisini hizmete alarak adeta destan yazdık" ifadelerini kullandı.

AA