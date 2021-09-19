'Suistimal varsa bu zulmün önüne geçeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, kira artışları konusunda şunları söyledi:

"Suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz. Özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye'de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık"

Cumhurbaşknı Erdoğan, "Zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarının üzerine gitmek suretiyle buralardaki ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız." dedi.

Afganistan'a insani yardım hakkında Erdoğan, "İnsani yardım konusunda bizim hiçbir zaman tereddütümüz olmaz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim barajının düşürülmesine dair, "Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha farklı bir şekilde girelim." diye konuştu.

AA