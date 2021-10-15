"Suriye'de mücadelemiz çok daha farklı şekilde devam edecek"

Erdoğan, bir soru üzerine, "(Suriye'de) Mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir şekilde devam edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'daki son gelişmelerle ilgili şunları kaydetti:

"Gerek insani yardım gerek Afganistan'daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz. Kabil Havalimanı'nın işletmesini yürütüyorduk. Bundan sonraki süreçte de eğer anlaşmalar yapılabilirse Türkiye, Katar, Afganistan bu tür adımları atabiliriz."

Avrupa'daki enerji kriziyle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, "Şu an böyle bir sıkıntımız söz konusu değil ve tedbirlerimizi aldık, alıyoruz ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi cinayetlerin işleneceği" iddiasına ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Bu tür iftira atanlara meydanı boş bırakmayız."

AA