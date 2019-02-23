TBMM Başkanı yarın belli oluyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin yeni başkanı yarın seçilecek.
AK Parti'nin adayı, Meclis Başkanvekili ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop.
Şentop, MHP'nin de desteğini alarak, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçime girecek.
Mustafa Şentop, "İttifakın devam edeceğini belirtmiştik. O kararlılığımız devam ediyor" dedi.
Muhalefet cephesinde ise 3 aday yarışa girecek.
CHP'nin adayı, Grup Başkanvekili Engin Altay, İyi Parti'nin adayı Gaziantep milletvekili İmam Hüseyin Filiz, HDP'nin adayı ise İzmir milletvekili Serpil Kemalbay.
Meclis başkanlığı seçiminde gizli oylama yapılacak. İlk iki turda 400, üçüncü turda 301 oy gerekecek.
AK Parti'nin 291, MHP'nin 49 milletvekili bulunuyor. İki partinin toplam sandalye sayısı üçüncü turda sonuç almak için yeterli. Mustafa Şentop'un bu turda başkan seçilmesi bekleniyor.
Kaynak: TRT Haber