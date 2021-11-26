TEKEL fabrikası kültür sanat merkezi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de Deprem Konutları Teslim Töreni’nde konuştu.

Erdoğan, "Projenin ilk etabını oluşturan 397 konutu inşallah yılbaşına kadar tamamlamış ve sahiplerine teslim etmiş olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk 2 yılı ödemesiz 20 yıl vadeli ödeme planına göre 2+1 konutların taksiti 740 liradan, 3+1'lerin 1020 liradan başlayacak." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "Afetlerin ne zaman yaşanacağı bilinmediği için bir kez daha tüm vatandaşlarımıza riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz şehirlerimize eser ve hizmet getirirken asla ayrımcılık yapmadık. Tek kriterimiz ülkemizin ve insanımızın neye ihtiyacı olduğudur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Gençlere bir müjde vermek istiyorum. İzmir'deki TEKEL fabrikasını, içinde kütüphanesi ve müzesi olan bir kültür sanat merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz." dedi.