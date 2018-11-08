Türkçe ezan isteyen CHP'li disipline sevkedildi

CHP yönetimi, Türkçe ezan skandalıyla gelen gündeme gelen Milletvekili Öztürk Yılmaz'ı disipline sevk etti.
Parti yönetiminin Gürsel Erol'u da disipline sevk ettiği açıklandı.Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2018, 16:23
CHP yönetimi, Türkçe ezan skandalıyla gelen gündeme gelen Milletvekili Öztürk Yılmaz'ı disipline sevk etti.
CHP yönetimi, Türkçe ezan skandalıyla gelen gündeme gelen Milletvekili Öztürk Yılmaz'ı disipline sevk etti.
Parti yönetiminin Gürsel Erol'u da disipline sevk ettiği açıklandı.Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2018, 16:23