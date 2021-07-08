Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki A400M Fasbat Uçak Bakım Tesisleri'nde yapılacak açılış ile Retrofiti Yapılan İlk A400M Uçağının Teslimi ve Stratejik İşbirliği Anlaşmaları Sertifika Töreni'ne canlı bağlantıyla katılıyor.

Erdoğan, "Ülkemizi savunma sanayinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıncaya kadar yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz talep ettiğinde kırk dereden su getirilen silahlar, DEAŞ'la mücadele kisvesi altında Suriye'deki teröristlere binlerce tır ve uçak seferiyle teslim edildi" açıklamasında bulundu.

AA