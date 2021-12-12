Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin adeta kuşatılmak istendiğini belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna karşı nasıl bir tutum izlediğinin belli olmadığını söyledi.

Bugünkü CHP'nin, yabancıların planlarıyla yükselme çabasında olan ve yabancılardan demokrasi talep eden bir CHP'ye dönüştüğünü kaydeden Subaşı, "Bu CHP, emperyalizme diz çöktürmüş CHP'den, milli konularda kekeleyen bir CHP'ye dönüşmüştür. Kurucusu olan Atatürk'ün ismini anmaktan imtina edenleri sahiplenen, Atatürk'ü 'soykırımcı' olarak niteleyen HDP'ye ses çıkaramayan bir CHP bugünkü CHP." diye konuştu.

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin dostlarıyla iktidara gelebilmek için 2023'ün yolunu yalanla, iftirayla açmaya çalıştığını söyleyen Subaşı, "Yalan ve iftira siyasetiyle iktidara gelinmez, ancak iktidara çökülür." ifadesini kullandı.

Subaşı, "Bugünkü CHP, kurucusu Atatürk olmakla birlikte Atatürk'ün partisi filan değildir. Atatürk'ün partisi olmaz, çünkü Atatürk partilere sığmaz. CHP, sadece kurucusunun Mustafa Kemal Atatürk olduğu bir partidir ama Atatürk'ün partisi değildir. 'Biz, Atatürk'ün partisiyiz' söylemi, bedavacılığın ve istismarın ifadesi olarak belirginleşmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Atatürk'ün partilerden çok büyük ve engin olduğunu dile getiren Subaşı, "Tüm partiler ondan ruh ve ilham almalıdır. CHP'nin sözde Atatürkçülüğü, Atatürk'e ve Atatürk'ün mirasına zarar vermekten öte hiçbir işe yaramamıştır." görüşünü paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı hareketi kınayan Subaşı, "CHP Genel Başkanı, bu işareti, bu ilhamları nereden alıyor diye soracak olursanız, işte aldığı ilham bu" diyerek, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ve Kılıçdaroğlu'nun el hareketi yaparken çekilmiş fotoğraflarını gösterdi.