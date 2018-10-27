Yasin Aktay Kimdir?

AK Parti içerisinde Genel Başkan Danışmanı olmasının ardından Yasin Aktay, merakla araştırılan isim oldu.

20 Şubat 1966'da Siirt'te doğan Aktay, ihtisasını Sosyoloji alanında yaptı. Kariyerini bu bölümde ilerleterek Sosyoloji alanında profesör ünvanını kazanmıştır. Yasin Aktay'ın aynı zamanda çok sayıda makalesi ve bilimsel kitabı da bulunmaktadır.

Öğretim Üyesi; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede yaptı.

Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümünde, Sosyoloji doçenti ve profesörü olarak görev yaptı. ABD'nin değişik üniversitelerinde araştırmalar yaptı, dersler verdi. Çok sayıda bilimsel kitap, makale ve bildirileri bulunmaktadır. Çeşitli dergilerin editörlüğünü yaptı. TÜBA Üyesidir. Köşe yazarlığı yapmaktadır.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve Arapça, orta düzeyde Kürtçe bilen Aktay, evlidir.

Kaynak: Ajanslar

