Yıldırım'ın İstanbul projeleri 7 Ocak'ta açıklanacak

Cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kılan TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım'ın basına yaptığı açıklamalardan bazıları şu şekilde:

Cumhur İttifakı olarak bu seçimlere giriyoruz.

Cumhur İttifakı teröre bölücülüğe karşı bu mübarek yurdu her türlü fitneden kurtarmanın adıdır.

Şimdi yerel seçimlerde de İstanbul'da ve diğer illerimizde halkımıza hizmet için bu yola çıkmış bulunuyoruz.

İnşallah İstanbullulara sadece hizmet değil, İstanbulluların gönlüne girmeyi, İstanbulluları da abad etmeyi şahsım ve arkadaşlarım adına vadediyorum.

İstanbul projeleriyle ilgili 7 Ocak Pazartesi günü basınla bir değerlendirme, tanışma toplantısı yapacağız. Orada projelerimizin ipuçlarını vereceğiz. 15 Ocak'tan itibaren de yoğun bir şekilde ilçe belediye başkan adaylarımız, biz İstanbul ile ilgili projelerimizi, önerilerimizi ve İstanbulluların bizden beklediklerini kapsamlı bir şekilde çeşitli vesilelerle duyuracağız.

Bu süreçte önemli olan konuşmak değil, dinlemek olacak. Vatandaşı dinleyeceğiz, İstanbul’un her mahallesinde, ilçesinde…

Partiler tarafından açıklanan iki aday var. Kendisine hayırlı olsun diyorum başarılar diliyorum.

Hayvanlar da canlıdır. onların hakkını hukukunu korumak insanlar olarak bizim görevimizdir.

Hayvanların bu şekilde ticari amaçlı kullanılmasını tasvip etmiyoruz uygun bulmuyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın faytonlarla ilgili oradaki atlarla ilgili o gün söylediklerinin arkasındayız.

Esnafla faytoncularla konuşup bu rezilliğe bir son vereceğiz. Her şey para demek değil.

Sayın Baykal'ı ziyaret ettim. Zihinsel fonksiyonları yerinde. Çok moralli buldum. Çok güzel karşıladı. kendisine acil şifalar diliyorum.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2019, 15:21