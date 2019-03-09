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YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, sandık ölçekli sonuçların, siyasi parti genel merkezlerinden eş zamanlı izlenebilme ve saklanabilmesine olanak sağlayan genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

YSK'nin 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel  Seçimlerinde, oy verme süresi sonunda, çevrimiçi ulaşan sandık ölçekli  sonuçların, siyasi parti genel merkezlerinden eş zamanlı izlenebilme ve  saklanabilmesine olanak sağlayan Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS)  Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları Gösterir Genelge'nin yürürlüğe konulması  hakkında kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, seçim günü SSPS aracılığı ile siyasi parti genel  merkezlerinin kullanımına sunulan sandık sonuçları, geçici sandık sonuçları olup,  itiraza gerekçe oluşturacak bir niteliğe sahip olmayacak.

SSPS web sitesine ve web servisine erişim, seçime katılan siyasi  partilere oy verme günü saat 17.00 itibarıyla sağlanacak.

SSPS ile elde edilen sandık sonuçları, YSK tarafından belirlenen süre  bitimine kadar siyasi partiler tarafından teşkilatlarına ve üçüncü şahıslara  gönderilemeyecek ve kamuoyuna açıklanamayacak.

Bağımsız adaylara seçime girdiği seçim çevresi ile sınırlı kalmak  üzere, sandık sonuçları ve imzalı tutanaklar, yayın yasaklarının kalktığı andan  itibaren talepleri halinde manyetik ortamda (USB, harici disk vb.) verilecek.

SSPS hizmetine, web sitesi ve web servis metotları ile her metodun  kendi kullanıcısı vasıtasıyla erişilecek.

Siyasi parti, web servis metodu ile sandık sonuçlarına, web sitesi  metodu ile sandık sonuçları ve imzalı tutanaklara erişim sağlayabilecek.

Seçim günü siyasi parti, sandık sonuçlarını SSPS web sitesi  kullanıcısı ve SSPS web servis kullanıcısı aracılığıyla bilgisayarına kaydetme  olanağına sahip olacak.

Ayrıca talep halinde imzalı tutanaklar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü  (SKGM) tarafından belirlenecek yöntemle de verilebilecek. Bu şekilde temin edilen  verilerin gizliliği ve güvenliğinden ilgili siyasi partiler sorumlu olacak.  Siyasi partiler, imzalı tutanaklara SKGM tarafından sağlanacak ayrı bir kullanıcı  adı ve şifre ile "ftp" yöntemiyle de ulaşabilecek.

Siyasi partilerin SSPS'den faydalanabilmek için SKGM'den yazılı olarak  veya Siyasi Parti Portalı üzerinden istemde bulunmaları gerekecek. Ayrıca siyasi  partiler bilişim altyapılarını hazır hale getirmek ve güvenlik tedbirlerini  almakla yükümlü olacak.

Bu bağlamda, siyasi parti genel merkezinde, SSPS'den yararlanabilmek  için en az 5 Mbps hızında internet bağlantısı olması gerekecek.

Güvenlik denetimi amacıyla siyasi parti genel merkezinden YSK'ye  bağlanacak genel merkez Static IP adreslerini YSK'ye bildirmeleri gerekecek.  İlgili IP adresinden SSPS'ye çevrimiçi ulaşacak kullanıcılara SKGM tarafından  sağlanacak kullanıcı adı ve şifrelerin güvenliğinden siyasi parti ve belirlediği  kullanıcılar sorumlu olacak.

YSK, sandık sonuçlarına erişimdeki bütün süreçleri kayıt altına alacak  ve denetleyecek.

Siyasi parti genel merkezleri, Siyasi Parti Portalı ve SSPS web servis  hizmetini kullanmak üzere sadece bir kullanıcı belirleyecek. Siyasi parti genel  merkezleri, SSPS web sitesi kullanıcısı olarak ise en çok 10 kullanıcı  belirleyebilecek. Bu 10 kullanıcıya ilişkin istenen bilgiler, SSPS Kullanım Talep  Formu ile SKGM'ye bildirilecek.

Siyasi partilerin bildirdikleri her bir kullanıcı için ayrı kullanıcı  adı ve şifre üretilecek. Kullanıcı sisteme ilk giriş yaptığında, verilen şifreyi  değiştirmesi gerekecek. Kullanıcı şifresini değiştirmez ise sağlanan hizmetlerden  yararlanamayacak.

Oy verme günü akşamı, ilçe seçim kurullarınca Seçim Bilişim Sistemi'ne  (SEÇSİS) işlenen sandık sonuçları verileri ile taranmış imzalı tutanaklar,  SEÇSİS'e kaydedilecek ve siyasi partiler, SSPS ile bu verilere erişebilecek.

Buna göre, sandık sonuçları, sandık türü, seçim çevresi, ilçe seçim  kurulu, mahalle/köy ve sandık aralığı kriterlerine göre görüntülenebilecek ve  aynı formatta saklanabilecek.

SEÇSİS'e kaydedilen imzalı tutanaklar da seçim çevresi, ilçe seçim  kurulu, mahalle/köy ve sandık aralığı kriterlerine göre görüntülenebilecek ve  "png" formatında saklanabilecek.

SSPS web sitesi kullanıcısı, görüntülenen sandık sonuçlarını ve geçici  sandık sonuçlarına itiraz sonucunda oluşan değişiklikleri "EXCEL" ya da "CSV"  formatında bilgisayarına kaydedebilecek. SSPS web servisi kullanıcısı, sandık  sonuçlarını "XML" formatında bilgisayarına kaydedebilecek.

Sandık sonuçlarının siyasi parti bilgisayar sistemine kaydedilmesinden  sonra sonuçlara ilişkin veriler üzerinde gizlilik ve güvenlik önlemlerinin  alınmasına yönelik yasal sorumluluk, siyasi partiye ait olacak.

SSPS web sitesi veya web servisi hizmetinden yararlanacak siyasi  partiler ile test çalışmaları yürütülecek ve SSPS kullanıcı el Kitabı ile SSPS  web sitesi/web servisi kullanıcı el kitabı ilgili siyasi partilere manyetik veya  elektronik ortamda verilecek.

Kaynak: AA

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