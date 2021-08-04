Yüksek Askeri Şura toplandı
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 12.20'de başladığı kaydedildi.
Politika 04.08.2021, 13:20
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu.
AA
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