"Yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık"

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katıldı.

Vatan topraklarının, denizlerin ve semaların güvenliğini sağlamak, vatandaşların huzur içerisinde yaşamalarını temin etmek için gösterdikleri gayretler dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür eden Erdoğan, "Dünyanın en köklü devlet ve ordu geleneğine sahip milleti olarak hazarda ve seferde daima vatan müdafaasına, ülkenin hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına hazır bir Silahlı Kuvvetlere sahibiz. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi.' anlayışıyla gece gündüz görev başında olan kahraman askerlerimizin varlığı, bugünkü huzurumuzun ve geleceğimizin en büyük teminatıdır." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir yandan sınırlarda ve ötesinde pek çok önemli görevi başarıyla ifa ederken diğer yandan da hazırlıklarını gözden geçirdiği tatbikatlarını planlandığı şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mavi Vatan-2022 Tatbikatı da hem harekata hazırlık eğitimlerini tamamlamak hem de yerli ve milli silah sistemlerimizin etkinliğini test etmek amacıyla 11 Nisan'dan beri devam etmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'deki unsurlarının diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde yürüttüğü tatbikatımız hamdolsun başarıyla neticelenmiştir. Tatbikata katılan gemiler, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları ve özel görev personelimiz vazifelerini bihakkın yerine getirerek her zaman harekata hazır olduklarını göstermişlerdir."

Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olan Türkiye'nin, güçlü bir deniz kuvvetine sahip olmasının tercih değil, zorunluluk olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bunun için Deniz Kuvvetlerimizi hem araç gereç hem personel bakımından sürekli geliştirmeye, vatan savunmasına en üst düzey katkıyı vermeye, hazır halde tutmaya özel önem veriyoruz. İnşa ettiğimiz yeni gemilerle, denizaltılarla, gemilerimiz için geliştirdiğimiz silah sistemleriyle bölgesinin ve dünyanın en güçlü deniz kuvvetine sahip ordusu olana kadar, bu çalışmaları kararlılıkla devam ettireceğiz. Bizim ordumuz tüm unsurlarıyla vatan savunması yanında pek çok yerde dünyanın en kapsamlı insani yardım operasyonlarını da yürüten bir askeri güçtür. Kendilerini gelişmiş, modern, çağdaş addeden ülkeler sığınmacıları denizlerde ölüme terk ederken, hatta botlarını batırarak taammüden öldürmeye kalkarken biz, Deniz Kuvvetlerimiz ve Sahil Güvenliğimizle yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık. Ukrayna'dan Libya'ya, Afrika'dan Orta Asya'ya kadar kriz bölgelerinde yürüttüğümüz insani kurtarma ve yardım operasyonlarıyla dünyanın takdirini kazandık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kahraman askerlerin halen Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik kapsamlı bir harekat yürüttüğünü belirterek Pençe Kilit Harekatı'nda şehit düşen askerler başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her karışı şehit kanlarıyla yoğurularak vatan yapılan bu ülkenin bekası için vazife başında olan tüm kahramanlarımızı Rabb'im korusun, esirgesin diyorum. Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nı başarıyla icra eden Deniz, Kara, Hava, Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarımız ile diğer kurumlarımızın mensuplarını yürekten tebrik ediyorum. Denizlerimize pruvanız neta, denizleriniz sakin, bahtınız açık olsun diyorum."