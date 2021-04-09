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Ramazan sofralarının baş tacı hurmanın faydaları nelerdir?
GENEL
09.04.2021, 14:47
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İnsan vücuduna inanılmaz etkileriyle bilinen hurmanın faydaları oldukça fazladır.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#yırtık ayakkabılı madenci babası
#Prof. Dr. Ülkü Azrak
#Sabri Ülker Bilim Ödülü
#İsrail Gazzete saldırı
#Liberya Ebola grevi
#çevre kirliliği
#Darfur sığınmacı
#Kartarpur Koridoru
#denizli
#Hamdi Eren
#botu hatları
#AKM
#tayland protesto
#TICAD7
#Kosova Almanya
#Irak Gösteri
#Ömer Demir
#Enbar