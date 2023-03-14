25. İzmir Kitap Fuarı imza günleri ne zaman?
25. İzmir Kitap Fuarı imza günleri okuyucular tarafından merakla soruluyor. Kitapseverler İzmir Kitap Fuarını bekliyor. Peki, 25. izmir kitap fuarı imza günleri ne zaman? İşte İzmir Kitap fuarı ile ilgili merak edilenler.
25. İzmir Kitap Fuarı imza günleri ne zaman düzenlencek soruları bu aralar merakla soruluyor. Kitap fuarları genel olarak okurların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Sizler için İzmir Kitap Fuarı hakkında merak edilen detayları araştırdık.İşte merak edilen detaylar.
25. İzmir Kitap Fuarı imza günleri ne zaman?
25. İzmir Kitap Fuarı TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından organize ediliyor. Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile düzenlenen 25. İzmir Kitap Fuarı, Fuar İzmir/ Gaziemir'de açılacak. Fuar 11-19 Mart arası ziyaretçilerine açık olacak. İzmir bölgesinin kültürel yaşamına önemli katkıları olan İzmir Kitap Fuarı 25. kez kitapseverleri misafir edecek, panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan bir dizi kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak ve dokuz gün boyunca düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşma imkanına kavuşacak.
Her yıl düzenlenen kitap fuarının bu yılki Onur Konuğu Veysel Çolak olacak.
İzmir’de yaşayan şair ve yazar Veysel Çolak 25. İzmir Kitap Fuarı’nın 2023 yılı onur konuğu olarak belirlendi. Fuar boyunca düzenlenecek panel ve söyleşilerde Veysel Çolak’ın edebiyatı, eserleri ve yaşamından kesitler olacak.
TÜYAP İzmir Kitap Fuarı’nın Etkinlik Takvimi Belli Oldu
2023 yılı İzmir Fuarı konukları arasında pek çok ünlü isim bulunuyor. Bunlardan bazıları şu isimler; Behiç Ak, Haydar Ergülen, Ercan Kesal, Enver Aysever, Adnan Özyalçıner, Emre Kongar, Yusuf Kaplan, Esin Gülümser, Ahmet Telli.
Kitap fuarı boyuna düzenlenecek imza günü listesi yayınlandı. 25. izmir kitap fuarı imza günleri şu şekilde olacak:
11 Mart: Duygu Taylan
Neval Savak Kartalbaş
Selmina Melikoğlu
Derya Manav
12 Mart: Şevki Özdemir
Ümit Yaşar Işıkhan
Derya Manav
Mutlucan Güvendir
13 Mart: Atilla Er
Ümit Yaşar Işıkhan
Oğuz Tümbaş
Düzdar Karaduman
14 Mart: Seval Arslan
Tülay Pırlant
Selmina Melikoğlu
15 Mart: Tülay Pırlant
Osman Özbaş
Hael Srour
16 Mart: Elif Çırak
17 Mart: Suat Örs
Neval Savak Kartalbaş
Nihan Ertem
18 Mart: Ragıp Özcan
Mustafa Önen
Raşit Öztürk
19 Mart: Aytekin Karapaça
Şevki Özdemir
Selmina Melikoğlu
Ümit Yaşar Işıkhan
TÜYAP İzmir Kitap Fuarı nerede, adresi?
25. İzmir Kitap Fuarı adresi şu: Zafer Mah. 840 Sk. Fuar Alanı No:2 Gaziemir / İzmir
TÜYAP İzmir Kitap Fuarı Ziyaret Saatleri Kaçta?
Fuar girişi ücretsiz olup, ziyaret saatleri 10.00 – 19.00 arasıdır.
İzmir Kitap Fuarı’na nasıl gidilir, yol tarifi?
Özel aracı ile gelecek olan kitapseverler, Adnan Menderes Havaalanına 8 km uzaklıkta olup şehir trafiğine girmeden çevre yolundan fuar alanına rahatlıkla ulaşım sağlayabilir.