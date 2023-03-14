25. İzmir Kitap Fuarı imza günleri ne zaman düzenlencek soruları bu aralar merakla soruluyor. Kitap fuarları genel olarak okurların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Sizler için İzmir Kitap Fuarı hakkında merak edilen detayları araştırdık.İşte merak edilen detaylar.

25. İzmir Kitap Fuarı imza günleri ne zaman?

25. İzmir Kitap Fuarı TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından organize ediliyor. Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile düzenlenen 25. İzmir Kitap Fuarı, Fuar İzmir/ Gaziemir'de açılacak. Fuar 11-19 Mart arası ziyaretçilerine açık olacak. İzmir bölgesinin kültürel yaşamına önemli katkıları olan İzmir Kitap Fuarı 25. kez kitapseverleri misafir edecek, panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan bir dizi kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak ve dokuz gün boyunca düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşma imkanına kavuşacak.

Her yıl düzenlenen kitap fuarının bu yılki Onur Konuğu Veysel Çolak olacak.

İzmir’de yaşayan şair ve yazar Veysel Çolak 25. İzmir Kitap Fuarı’nın 2023 yılı onur konuğu olarak belirlendi. Fuar boyunca düzenlenecek panel ve söyleşilerde Veysel Çolak’ın edebiyatı, eserleri ve yaşamından kesitler olacak.

TÜYAP İzmir Kitap Fuarı’nın Etkinlik Takvimi Belli Oldu

2023 yılı İzmir Fuarı konukları arasında pek çok ünlü isim bulunuyor. Bunlardan bazıları şu isimler; Behiç Ak, Haydar Ergülen, Ercan Kesal, Enver Aysever, Adnan Özyalçıner, Emre Kongar, Yusuf Kaplan, Esin Gülümser, Ahmet Telli.

Kitap fuarı boyuna düzenlenecek imza günü listesi yayınlandı. 25. izmir kitap fuarı imza günleri şu şekilde olacak:

11 Mart: Duygu Taylan

Neval Savak Kartalbaş

Selmina Melikoğlu

Derya Manav

12 Mart: Şevki Özdemir

Ümit Yaşar Işıkhan

Derya Manav

Mutlucan Güvendir

13 Mart: Atilla Er

Ümit Yaşar Işıkhan

Oğuz Tümbaş

Düzdar Karaduman

14 Mart: Seval Arslan

Tülay Pırlant

Selmina Melikoğlu

15 Mart: Tülay Pırlant

Osman Özbaş

Hael Srour

16 Mart: Elif Çırak

17 Mart: Suat Örs

Neval Savak Kartalbaş

Nihan Ertem

18 Mart: Ragıp Özcan

Mustafa Önen

Raşit Öztürk

19 Mart: Aytekin Karapaça

Şevki Özdemir

Selmina Melikoğlu

Ümit Yaşar Işıkhan

TÜYAP İzmir Kitap Fuarı nerede, adresi?

25. İzmir Kitap Fuarı adresi şu: Zafer Mah. 840 Sk. Fuar Alanı No:2 Gaziemir / İzmir

TÜYAP İzmir Kitap Fuarı Ziyaret Saatleri Kaçta?

Fuar girişi ücretsiz olup, ziyaret saatleri 10.00 – 19.00 arasıdır.

İzmir Kitap Fuarı’na nasıl gidilir, yol tarifi?

Özel aracı ile gelecek olan kitapseverler, Adnan Menderes Havaalanına 8 km uzaklıkta olup şehir trafiğine girmeden çevre yolundan fuar alanına rahatlıkla ulaşım sağlayabilir.