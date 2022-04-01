Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan-ı Şerif mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız, yarın ilk orucunu tutacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyorum" dedi.
Ramazan 01.04.2022, 19:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı Ramazan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız, yarın ilk orucunu tutacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedî azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyorum.
Ramazan’ın bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum."
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