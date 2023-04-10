Fitre verilirken belirtmek gerekir mi? Fitre verirken herkese ayrı ayrı söylemek gerekiyor mu? Fitre yani Sadakai fıtır Ramazanı Şerif ayına mahsus mali bir ibadet olup nisap miktarı mala sahip olan her müslümana vaciptir.

"Fitre", İslam dininde zekatın bir türüdür. Ramazan ayında, kişinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için ödenir. Fitr, kelime anlamı olarak "kırmak, açmak" anlamına gelir ve bu ibadetin adı, oruç tutulan ayın sonunda açılıp verilen sadakanın bu niyetle verilmesinden gelir.

Fitre, zenginlik ölçütlerine göre hesaplanır ve kişinin kendisi ve ailesi için belirlenen bir miktar üzerinden hesaplanır. Fitrenin verilmesi, Müslümanların birbirlerine yardım etmesi ve dayanışmasını teşvik etmek, yoksulların ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak ve Ramazan ayını kutlamak için yapılan bir ibadettir.

Fitresi verilecek olan fertler için tek tek verirken niyet etmek lazım değildir.Kişi içinden niyet edebilir verirken bu benim ve falancanın fitresidir şeklinde beyan etmesine gerek yoktur.

Fitre olduğunu söylemese bile muhtaç olana bu niyetle verilen mal ile sadakai fıtır eda edilmiş olur.

Nisaba mâlik olan bir mü’min hem kendisi, hem bunak ve mecnun olan evlâdı, hem küçük yaşta olan çocukları ve hem de hizmetinde bulunan köle ve câriyeleri için fitre sadakasını vermekle yükümlüdür.

Peki, fitre verilirken belirtmek gerekir mi? Fitre verirken herkese ayrı ayrı söylemek gerekiyor mu?

Fitre niyeti nasıl yapılır?

Fitre verirken "bu benim fitremdir.niyet ettim rıza-i şerifin için fitre vermeye" diye niyet edilir. Fitre zekât gibi veren tarafından niyet edilmelidir.

Ve fakirlere temlik suretiyle verilip fakirin mülkiyetine geçirilmelidir.

Fitre verirken verilen şey'in fitre olduğunu belirtmek şart değildir.

Fitre de ancak zekat verilen yerlere verilebilir.

Zekat alamayan kimse fitre de alamaz.