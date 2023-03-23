Granada'da Müslümanlar Ramazanı hilalle karşıladı

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Granada kentindeki Müslümanlar, Endülüs İslam döneminden (711-1492) kalma bir gelenekle kentin en yüksek noktalarından birinde toplanarak ellerinde dürbünleriyle gökyüzünde hilali gözleyerek ramazanı karşıladı.

Granada'daki Müslüman toplumu, ramazanın gelişini ilan eden hilali görmek için Zeytin Tepesi olarak bilinen ve kutsal bir yer olarak tanınan kentin en yüksek yerlerinden birinde toplandı.

Zeytin Tepesi, Endülüs İslam döneminden kalma inanışa göre buraya dikilen kuru bir zeytin ağacının bir gecede yapraklanarak şafakta çiçeklerini açması ve öğle vakti zeytinlerin olgunlaşması efsanesine dayanırken buradaki zeytinlerin şifalı olduğuna inanılıyor.

Granada Üniversitesinden bilim, mantık ve matematik profesörü Yahya Garcia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geleneğe göre gün batımına doğru burada toplanıp, ufukta hilali görmeye çalışıyoruz. Eğer hilali görürsek ramazan 29 gün, görmezsek 30 gün sürüyor. Eğer bugünkü gibi astronomik ve atmosferik şartlar uygun olur ve hilali mükemmel bir şekilde görürsek 29 gün ramazan yapıp yarın ilk orucumuzu tutuyoruz." dedi.

İspanya İslam Toplumu Derneği ve Granada Ulu Cami Vakfı Başkanı Umar del Pozo da "Bugün çok özel bir gün çünkü ramazanın başlangıcı. Buradaki etkinliğe her yıl olabilecek en çok sayıda Müslümanın gelmesini arzu ediyoruz. Özellikle hilali gördüğünüzde çok heyecan verici, duygu yüklü bir an yaşanıyor." şeklinde konuştu.

Del Pozo, "Granada'da 36 bin kadar Müslüman yaşıyor ve bunların 3 bin 500'ü kelimeişehadet getirerek Müslüman olan İspanyollar. Ben ailemde Müslüman doğan ikinci nesil İspanyol'um. Artık üçüncü nesil İspanyollar da var." ifadesini kullandı.

Dürbünden bakarak hilali görmeleriyle dualar okuyarak ramazanın gelişini selamlayan Müslümanlar daha sonra, tarihi El Hamra Sarayı'nın karşısında bulunan ve İspanya'da ezanın yüksek sesle minareden okunduğu tek ibadethane olan Ulu Cami'de ilk teravih namazını kıldı.

Ramazan boyunca Ulu Cami'de her gün iftar verilecek ve özel programlar düzenlenecek.

İspanya'da yaklaşık 2 milyon 200 bin Müslüman yaşarken bunların çoğunluğunu Faslı, Pakistanlı, Senegalli, Cezayirli göçmenler ve 900 bin kadarını da İspanyol vatandaşları oluşturuyor.