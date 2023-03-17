Hatimle teravih kılınan camiler hangileri? 2023 hatimle teravih namazı kılınan camiler TAM LİSTE

Hatimle teravih kılınan camiler hangileri? 2023 Ramazan ayında hangi camilerde teravih namazları hatimle kılınır?

Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl olduğu gibi bu yıl da hatimle teravih namazı kılınan camilerin listesini günler öncesinden duyurdu.

Ramazan ayında hem teravih namazlarının tamamını kılmak hem de Kur'an-ı Kerim'i bu vesileyle hatmetmek isteyenler günler öncesinden listeyi bekliyordu.

HATİMLE TERAVİH KILINAN CAMİLER TAM LİSTE

Hatimle teravih namazı kılınan camilerin tam listesi Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Yayınlanan listeyi DünyaBizim.com sitesi de sizler için derleyerek toparladı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Kayseri, Konya, Şanlıurfa, Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Eskişehir dahil Türkiye'nin dört bir yanında teravihle namaz kılınan camilerin isimleri belli oldu.

İSTANBUL'DA HATİMLE TERAVİH KILINAN CAMİLER LİSTESİ

İstanbul'da hatimle teravih namazı kılınan camilerin tam listesi şöyle:

İlçe Cami Fatih SANKİYEDİM C. Adalar HACI MEHMET KERSE MESCİDİ Üsküdar İMAMI AZAM C. Bayrampaşa BİLALİ HABEŞİ C. Fatih MİHRİNAZ HATUN C. Fatih MİHRİNAZ HATUN C. Bayrampaşa ALTINTEPSİ MERKEZ C. Küçükçekmece HAFIZ İHSAN VE HACI ŞÜKRAN OZOKUR C. Ümraniye AHİ EVRAN MESCİDİ Gaziosmanpaşa KÜÇÜKKÖY TATBİKAT C. Fatih HOCA ÜVEYZ C. Fatih HOCA ÜVEYZ C. Tuzla EVLİYA ÇELEBİ MH.EVLİYA ÇELEBİ Esenler HACI CEZMİ İPKİN C. Sarıyer TARABYA AYDINEVLER EBUBEKİR C. Küçükçekmece SEFAKÖY GÜLTEPE C. Çekmeköy ALEMDAĞ HACI MAHMUT EFENDİ C. Çekmeköy HZ.ALİ Beykoz ABDÜLVEHHAP EVVAB EFENDİ C. Ümraniye SANTRAL MUSTAFA AVNİ C. Eyüpsultan ŞEVKİBEY C. Fatih GAZİ AHMETPAŞA C. Gaziosmanpaşa PROFESÖR MAHMUT ESAT COŞAN C. Bahçelievler YENİBOSNA H.VEYİS TURAN C. Kartal MAARİFİ C. Fatih MURATPAŞA C. Arnavutköy HADIMKÖY MERKEZ C. Beykoz HACI ALİBEY C. Fatih FEVZİYE KÜÇÜKEFENDİ C. Fatih FEVZİYE KÜÇÜKEFENDİ C. Fatih FEVZİYE KÜÇÜKEFENDİ C. Ataşehir SELMAN-I FARİSİ C. Ümraniye CEVHERAĞA C. Başakşehir ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR C. Fatih BEYCEĞİZ C. Sultanbeyli ULU C. Fatih SOĞANAĞA C. Gaziosmanpaşa BAĞLARBAŞI C. Avcılar KABE MESCİDİ Sancaktepe AZİZ BAYRAKTAR C. Fatih ŞEVKET ÇUKURBOSTAN C. Sultangazi HASAN MUHAMMED ALİ C. Fatih İSKENDERPAŞA C. Küçükçekmece HAYATİ ÜSTÜN C. Pendik ÇAMLIK İBRAHİM HAKKI HZ.C. Eyüpsultan KIZILMESCİT C. Başakşehir HZ.HAMZA C. Fatih HADIM İBRAHİMPAŞA C. Fatih MİHRİMAH SULTAN C. Üsküdar KEREM AYDINLAR C. Fatih HACI HAMZA C. Fatih YUSUF ŞUCAATTİN C. Ümraniye İMAMI AZAM C. Bahçelievler YENİBOSNA NUR MESCİDİ Başakşehir EMLAK KONUT BAŞAKŞEHİR EVLERİ C. Küçükçekmece SEFAKÖY ÇARŞI C. Sultangazi MESCİDİ SELAM C. Eyüpsultan ALİBEYKÖY HATİCE SULTAN C. Fatih TAHİRAĞA C. Bağcılar MİMAR SİNAN C. Eyüpsultan CEDİT ALİPAŞA C. Eyüpsultan ALİBEYKÖY MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK C. Eyüpsultan ALİBEYKÖY MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK C. Fatih HIRKAİ ŞERİF C. Fatih HIRKAİ ŞERİF C. Fatih HIRKAİ ŞERİF C. Fatih HIRKAİ ŞERİF C. Ümraniye NECAT C. Avcılar FETİH C. Fatih MUSTAFA MUSLİHİDDİN YARHİSAR C Kadıköy M.Ü.SALİHA KULAKSIZOĞLU C. Eyüpsultan ARPACI HAYRETTİN C. Beyoğlu YUSUFAĞAH C. Üsküdar AZİZ MAHMUT HÜDAİ C. Bağcılar ESMA HATUN KOCACIK C. Bağcılar ESMA HATUN KOCACIK C. Fatih CERRAH MEHMETPAŞA C. Gaziosmanpaşa KÜÇÜKKÖY MERKEZ C. Eyüpsultan ALİBEYKÖY GÜZEL YAYLA C. Fatih YAVUZ SULTAN SELİM C. Bahçelievler KOCASİNAN MERKEZ C. Gaziosmanpaşa HACI VEYİS C. Bayrampaşa KOCATEPE C. Büyükçekmece İMARET C. Beykoz ÇAVUŞBAŞI HZ.ÖMER C. Fatih BEHRUZAĞA ODABAŞI C. Fatih BEHRUZAĞA ODABAŞI C. Üsküdar ÇİNİLİ C. Fatih BEKİRPAŞA C. Esenler HAYIRSEVERLER C. Fatih KUMRULU MESCİDİ Üsküdar ÇİLEHANE C. Fatih ŞEHZADEBAŞI C. Şile ÇAVUŞ AHMET C. Ataşehir İÇERENKÖY ALİ GAZİBABA C. Eyüpsultan HÜSEYİN ŞAHİN C. Eyüpsultan PROF.DR.MAHMUT ESAT COŞAN C. Güngören GENÇOSMAN C. Bağcılar ABDURRAHİM ÇAĞIRICI C. Beşiktaş ERTUĞRULTEKKE C. Sarıyer MEHMET KETHÜDA C. Sultangazi RAVZA C.

ANKARA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER TAM LİSTESİ

Ankara'da hatimle teravih namazı kılınan camilerin tam listesi şöyle:

İlçe Cami Keçiören VEYSEL KARANİ C. Yenimahalle OSTİM ABDULKADİR GEYLANİ C. Keçiören SAKA MESCİDİ Keçiören SAKA MESCİDİ Keçiören SAKA MESCİDİ Sincan CEMALULLAH MESCİDİ Pursaklar TEBESSÜM C. Evren SELİMİYE C. Etimesgut ELVANKENT MEVLANA C. Beypazarı TABAKHANE C. Altındağ HZ.HÜSEYİN C. Mamak GÜLVEREN MERKEZ C. Altındağ ASLANHANE C. Altındağ ASLANHANE C. Yenimahalle ÖRNEK SANAYİ SİTESİ C. Sincan ANDİÇEN C. Etimesgut HZ.HAMZA C. Sincan GAZİ OSMAN PAŞA C. Ayaş BÜNYAMİN AYAŞÎ C. Nallıhan YENİ C. Etimesgut ÇARŞI C. Etimesgut ÇARŞI C. Pursaklar YUNUS EMRE C. Yenimahalle DEMETEVLER AZİZİYE C. Yenimahalle DEMETEVLER AZİZİYE C. Keçiören KUŞCAĞIZ AKSAİ C. Çankaya HASAN TANIK C. Keçiören MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK C. Beypazarı DAĞŞIHLAR MH.C. Akyurt FATİH C. Akyurt FATİH C. Haymana YUKARISEBİL MH.C. Mamak AKTAŞ KÖPRÜBAŞI C. Polatlı FAHRİ ALTAN C. Polatlı FAHRİ ALTAN C. Nallıhan ÇAYIRHAN MH.BARIŞ C. Akyurt YILDIRIMHAN C. Pursaklar KARATAŞ MESCİDİ Çankaya TOHUMLAR LATİF EKMEKÇİOĞLU KURAN KURSU DAVUTOĞLU HACI ZİYA KURT MESCİDİ Gölbaşı TEPEYURT MH.C. Yenimahalle İMAM HATİP LİSESİ AHMET YILDIZ C. Yenimahalle İHL HACI DURALİ AKAN C.

Listenin tamamına ulaşmak için şu linki kullanabilirsiniz:

HATİMLE TERAVİH KILINAN CAMİLER TAM LİSTE