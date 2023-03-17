Hatimle teravih kılınan camiler hangileri? 2023 hatimle teravih namazı kılınan camiler TAM LİSTE
Hatimle teravih kılınan camiler hangileridir, 2023 yılı Ramazan ayında hatimle teravih namazı kılınan camilerin tam listesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.
Hatimle teravih kılınan camiler hangileri? 2023 Ramazan ayında hangi camilerde teravih namazları hatimle kılınır?
Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl olduğu gibi bu yıl da hatimle teravih namazı kılınan camilerin listesini günler öncesinden duyurdu.
Ramazan ayında hem teravih namazlarının tamamını kılmak hem de Kur'an-ı Kerim'i bu vesileyle hatmetmek isteyenler günler öncesinden listeyi bekliyordu.
HATİMLE TERAVİH KILINAN CAMİLER TAM LİSTE
Hatimle teravih namazı kılınan camilerin tam listesi Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayınlandı.
Yayınlanan listeyi DünyaBizim.com sitesi de sizler için derleyerek toparladı.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Kayseri, Konya, Şanlıurfa, Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Eskişehir dahil Türkiye'nin dört bir yanında teravihle namaz kılınan camilerin isimleri belli oldu.
İSTANBUL'DA HATİMLE TERAVİH KILINAN CAMİLER LİSTESİ
İstanbul'da hatimle teravih namazı kılınan camilerin tam listesi şöyle:
|İlçe
|Cami
|Fatih
|SANKİYEDİM C.
|Adalar
|HACI MEHMET KERSE MESCİDİ
|Üsküdar
|İMAMI AZAM C.
|Bayrampaşa
|BİLALİ HABEŞİ C.
|Fatih
|MİHRİNAZ HATUN C.
|Fatih
|MİHRİNAZ HATUN C.
|Bayrampaşa
|ALTINTEPSİ MERKEZ C.
|Küçükçekmece
|HAFIZ İHSAN VE HACI ŞÜKRAN OZOKUR C.
|Ümraniye
|AHİ EVRAN MESCİDİ
|Gaziosmanpaşa
|KÜÇÜKKÖY TATBİKAT C.
|Fatih
|HOCA ÜVEYZ C.
|Fatih
|HOCA ÜVEYZ C.
|Tuzla
|EVLİYA ÇELEBİ MH.EVLİYA ÇELEBİ
|Esenler
|HACI CEZMİ İPKİN C.
|Sarıyer
|TARABYA AYDINEVLER EBUBEKİR C.
|Küçükçekmece
|SEFAKÖY GÜLTEPE C.
|Çekmeköy
|ALEMDAĞ HACI MAHMUT EFENDİ C.
|Çekmeköy
|HZ.ALİ
|Beykoz
|ABDÜLVEHHAP EVVAB EFENDİ C.
|Ümraniye
|SANTRAL MUSTAFA AVNİ C.
|Eyüpsultan
|ŞEVKİBEY C.
|Fatih
|GAZİ AHMETPAŞA C.
|Gaziosmanpaşa
|PROFESÖR MAHMUT ESAT COŞAN C.
|Bahçelievler
|YENİBOSNA H.VEYİS TURAN C.
|Kartal
|MAARİFİ C.
|Fatih
|MURATPAŞA C.
|Arnavutköy
|HADIMKÖY MERKEZ C.
|Beykoz
|HACI ALİBEY C.
|Fatih
|FEVZİYE KÜÇÜKEFENDİ C.
|Fatih
|FEVZİYE KÜÇÜKEFENDİ C.
|Fatih
|FEVZİYE KÜÇÜKEFENDİ C.
|Ataşehir
|SELMAN-I FARİSİ C.
|Ümraniye
|CEVHERAĞA C.
|Başakşehir
|ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR C.
|Fatih
|BEYCEĞİZ C.
|Sultanbeyli
|ULU C.
|Fatih
|SOĞANAĞA C.
|Gaziosmanpaşa
|BAĞLARBAŞI C.
|Avcılar
|KABE MESCİDİ
|Sancaktepe
|AZİZ BAYRAKTAR C.
|Fatih
|ŞEVKET ÇUKURBOSTAN C.
|Sultangazi
|HASAN MUHAMMED ALİ C.
|Fatih
|İSKENDERPAŞA C.
|Küçükçekmece
|HAYATİ ÜSTÜN C.
|Pendik
|ÇAMLIK İBRAHİM HAKKI HZ.C.
|Eyüpsultan
|KIZILMESCİT C.
|Başakşehir
|HZ.HAMZA C.
|Fatih
|HADIM İBRAHİMPAŞA C.
|Fatih
|MİHRİMAH SULTAN C.
|Üsküdar
|KEREM AYDINLAR C.
|Fatih
|HACI HAMZA C.
|Fatih
|YUSUF ŞUCAATTİN C.
|Ümraniye
|İMAMI AZAM C.
|Bahçelievler
|YENİBOSNA NUR MESCİDİ
|Başakşehir
|EMLAK KONUT BAŞAKŞEHİR EVLERİ C.
|Küçükçekmece
|SEFAKÖY ÇARŞI C.
|Sultangazi
|MESCİDİ SELAM C.
|Eyüpsultan
|ALİBEYKÖY HATİCE SULTAN C.
|Fatih
|TAHİRAĞA C.
|Bağcılar
|MİMAR SİNAN C.
|Eyüpsultan
|CEDİT ALİPAŞA C.
|Eyüpsultan
|ALİBEYKÖY MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK C.
|Eyüpsultan
|ALİBEYKÖY MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK C.
|Fatih
|HIRKAİ ŞERİF C.
|Fatih
|HIRKAİ ŞERİF C.
|Fatih
|HIRKAİ ŞERİF C.
|Fatih
|HIRKAİ ŞERİF C.
|Ümraniye
|NECAT C.
|Avcılar
|FETİH C.
|Fatih
|MUSTAFA MUSLİHİDDİN YARHİSAR C
|Kadıköy
|M.Ü.SALİHA KULAKSIZOĞLU C.
|Eyüpsultan
|ARPACI HAYRETTİN C.
|Beyoğlu
|YUSUFAĞAH C.
|Üsküdar
|AZİZ MAHMUT HÜDAİ C.
|Bağcılar
|ESMA HATUN KOCACIK C.
|Bağcılar
|ESMA HATUN KOCACIK C.
|Fatih
|CERRAH MEHMETPAŞA C.
|Gaziosmanpaşa
|KÜÇÜKKÖY MERKEZ C.
|Eyüpsultan
|ALİBEYKÖY GÜZEL YAYLA C.
|Fatih
|YAVUZ SULTAN SELİM C.
|Bahçelievler
|KOCASİNAN MERKEZ C.
|Gaziosmanpaşa
|HACI VEYİS C.
|Bayrampaşa
|KOCATEPE C.
|Büyükçekmece
|İMARET C.
|Beykoz
|ÇAVUŞBAŞI HZ.ÖMER C.
|Fatih
|BEHRUZAĞA ODABAŞI C.
|Fatih
|BEHRUZAĞA ODABAŞI C.
|Üsküdar
|ÇİNİLİ C.
|Fatih
|BEKİRPAŞA C.
|Esenler
|HAYIRSEVERLER C.
|Fatih
|KUMRULU MESCİDİ
|Üsküdar
|ÇİLEHANE C.
|Fatih
|ŞEHZADEBAŞI C.
|Şile
|ÇAVUŞ AHMET C.
|Ataşehir
|İÇERENKÖY ALİ GAZİBABA C.
|Eyüpsultan
|HÜSEYİN ŞAHİN C.
|Eyüpsultan
|PROF.DR.MAHMUT ESAT COŞAN C.
|Güngören
|GENÇOSMAN C.
|Bağcılar
|ABDURRAHİM ÇAĞIRICI C.
|Beşiktaş
|ERTUĞRULTEKKE C.
|Sarıyer
|MEHMET KETHÜDA C.
|Sultangazi
|RAVZA C.
ANKARA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER TAM LİSTESİ
Ankara'da hatimle teravih namazı kılınan camilerin tam listesi şöyle:
|İlçe
|Cami
|Keçiören
|VEYSEL KARANİ C.
|Yenimahalle
|OSTİM ABDULKADİR GEYLANİ C.
|Keçiören
|SAKA MESCİDİ
|Keçiören
|SAKA MESCİDİ
|Keçiören
|SAKA MESCİDİ
|Sincan
|CEMALULLAH MESCİDİ
|Pursaklar
|TEBESSÜM C.
|Evren
|SELİMİYE C.
|Etimesgut
|ELVANKENT MEVLANA C.
|Beypazarı
|TABAKHANE C.
|Altındağ
|HZ.HÜSEYİN C.
|Mamak
|GÜLVEREN MERKEZ C.
|Altındağ
|ASLANHANE C.
|Altındağ
|ASLANHANE C.
|Yenimahalle
|ÖRNEK SANAYİ SİTESİ C.
|Sincan
|ANDİÇEN C.
|Etimesgut
|HZ.HAMZA C.
|Sincan
|GAZİ OSMAN PAŞA C.
|Ayaş
|BÜNYAMİN AYAŞÎ C.
|Nallıhan
|YENİ C.
|Etimesgut
|ÇARŞI C.
|Etimesgut
|ÇARŞI C.
|Pursaklar
|YUNUS EMRE C.
|Yenimahalle
|DEMETEVLER AZİZİYE C.
|Yenimahalle
|DEMETEVLER AZİZİYE C.
|Keçiören
|KUŞCAĞIZ AKSAİ C.
|Çankaya
|HASAN TANIK C.
|Keçiören
|MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK C.
|Beypazarı
|DAĞŞIHLAR MH.C.
|Akyurt
|FATİH C.
|Akyurt
|FATİH C.
|Haymana
|YUKARISEBİL MH.C.
|Mamak
|AKTAŞ KÖPRÜBAŞI C.
|Polatlı
|FAHRİ ALTAN C.
|Polatlı
|FAHRİ ALTAN C.
|Nallıhan
|ÇAYIRHAN MH.BARIŞ C.
|Akyurt
|YILDIRIMHAN C.
|Pursaklar
|KARATAŞ MESCİDİ
|Çankaya
|TOHUMLAR LATİF EKMEKÇİOĞLU KURAN KURSU DAVUTOĞLU HACI ZİYA KURT MESCİDİ
|Gölbaşı
|TEPEYURT MH.C.
|Yenimahalle
|İMAM HATİP LİSESİ AHMET YILDIZ C.
|Yenimahalle
|İHL HACI DURALİ AKAN C.
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