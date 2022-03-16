Online fitre ödenir mi?

Yeni tip oronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte online işlemler hayatın merkezine yerleşti. Bir tıkla market alışverişinden faturalara kadar pek çok işlem online olarak yapılabiliyor. Vatandaşlar internet üzerinden fire ödemenin doğru olup olmadığını merak ediyor. Fitreyi internetten ödemek olur mu?

Fitre internet üzerinden ödenir mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, fıtır sadakasının (fitre) yardımlaşma ve dayanışmanın bir örneği olarak ramazan ayında muhtaçlara ödendiğini söyledi. Normalde fitrenin ödenme zamanının bayram sabahı olduğunu hatırlatan Bozkurt, "Fıtır sadakasının bayram sabahından önce de ödenmesi teşvik edilir. Yani, ramazanın ilk gününden itibaren verilebilir. Mağdur olanlara fitre bedelini bir an önce ulaştırmalıyız" diye konuştu.

Bozkurt, "Biz, bu süreçte fakirlere telefonla ulaşabiliriz, hesap numaralarını alabiliriz. Mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden kişinin hesabına fitre bedelini gönderebiliriz. Bu tek bir tuşla mümkün. Fitre veya zekatımızı internet bankacılığı üzerinden yani dijital ortamda kişilerin hesaplarına aktararak uzaktan ödeyebiliriz" dedi.