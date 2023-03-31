Oruç bozulunca neden 61 gün tutulur?

İslam inancına göre mübarek Ramazan ayında oruç tutmak İslam'ın beş şartından biridir.

Oruç, güneşin doğuşundan batışına kadar yeme, içme ve diğer bedensel ihtiyaçlardan uzak durmaktır. Ancak, bir Müslüman Ramazan ayında orucunu kasten bozarsa, bunu "keffaret" olarak bilinen 60 gün peş peşe oruç tutmakla mükelleftir.

Ramazan ayında orucu kasten bozmak, İslam'da büyük bir günah sayılmış ve 60 günlük kefaret, bir tövbe ve kefaret şekli olarak düşünülmüştür. Oruç, suçun ciddiyetini ve inanç ilkelerini korumanın önemini hatırlatmak içindir.

60 günlük kefaret süresi boyunca, kişi her gün güneşin doğuşundan batışına kadar oruç tutmalıdır.

Bir gün bile kaçırırlarsa, 60 günlük sürenin tamamı yeniden başlatılmalıdır. Bu katı gereklilik, tövbe sürecine tam olarak bağlı kalmanın ve imanın gereklerini yerine getirmenin önemini vurgulamayı amaçlamaktadır.

Genel olarak, keffaret İslami uygulamanın önemli bir yönüdür ve Ramazan ayında orucu kasten bozmanın ciddiyetini hatırlatır.

60 günlük orucu taahhüt ederek, bireyler tövbelerini gösterebilir ve İslam'ın ilkelerine bağlılıklarını yeniden teyit edebilirler.

ORUÇ BOZULUNCA NEDEN 60 GÜN ORUÇ TUTULUR?

Özürsüz olarak ramazan orucunu kasten bozan kişi keffaret ödemek durumundadır. Bilerek orucunu bozan ve bu nedenle kefarete ihtiyacı olan kimse, 2 ay aralıksız oruç tutmalıdır. Buna gücü yetmezse 60 fakiri sabah akşam doyurur. Yemek parasını nakit olarak da verebilirler. Bir fakiri 60 gün doyurmak da caizdir.

* Kefaret oruçlarında devamlılık şarttır. Herhangi bir kesinti olmamalıdır. Yolculuk, hastalık gibi bir özürle bir gün bile olsa oruca ara verilirse veya bayram günleri gibi orucun haram olduğu bir gün girilirse, iki ay tamamlanmadan önce kefaret batıl olur. Tekrar tutmaya başlamalısın. Ancak kadınların adet görmeleri bunun bir istisnasıdır. Hayızlı olduğu için orucunu bozan kadının keffareti bozulmaz. Hayızdan çıkar çıkmaz keffaret orucunu kesintisiz olarak devam ettirir.

* Tövbe orucunun süresi iki kameri aydır. Kameri aylar bazen 29 bazen 30 olabileceğinden bu iki aylık süre 58-60 arasında değişmektedir. 60 gün oruç kelimesinin halk arasında yaygın olması çoğunlukla bir kinayedir. Kefaret orucuna kameri aylardan birinin başında başlanırsa, o ay ve ondan sonraki ay tam oruç tutularak kefaret yerine getirilmiş olur. Dilerse bu süre 58 veya 60 gün olabilir. Ancak, ay başında başlanmayıp içinde bir gün başlanacaksa, birinci ay üçüncü aydan itibaren tamamlanmak üzere 30 gün olarak hesaplanır. Ortadaki ikinci ay mükemmel durumda tutulur. Bu görüş, İmam-ı Muhammed ve İmam-ı Ebu Yusuf'un görüşüdür. İmam-ı Azam'a göre bu durumda 60 gün oruç tutmak lâzımdır.

*Ramazan ayının bir veya birkaç ayında kefareti gerektirecek şekilde birden fazla oruç bozulursa, hepsine bir kefaret kâfidir. Her biri için ayrı kefaret yapmak lâzım değildir.