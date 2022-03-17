Ramazan orucunu kaza eden kimse orucunu bozarsa ne olur?

Halbuki kazaya kalan orucu belli bir ay veya günde tutmak farz olmayıp istediğimiz zaman tutma hakkımız vardır. Bu sebeple kazaya kalmış Ramazan orucunu bilerek bozsak bile sadece bir gün kaza etmek yeterlidir.

İster Ramazan orucucunu, isterse kaza oruçlarını ya da nafile oruçları tutarken bilmeden, unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Aklına gelince yemeyi içmeyi bırakır ve oruca devam eder. Ancak unutarak yedikten sonra "nasıl olsa bozulmuştur" diyerek yemeye içmeye devam ederse, bir gün kaza orucu tutması gerekir.

Kaza orucunu tutmak farz olduğundan, geciktirmek kasten bozmak doğru değildir. Ancak bu Ramazan orucunu bozmak gibi günah değildir. Kaza orucunu kasten bozan yanlış bir harekette bulunmuştur, ancak haram işlemiş olmaz.

Oruçlu iken bir yere gidilebilir, ancak burada yapılan ikramları reddetmek durumunda kalmamak için ya gideceğiniz gün oruç tutmazsınız ya da başka gün ziyarete gidersiniz.

Kaza oruçları Ramazan oruçlarıyla aynı hükmü taşımaz. Ramazan orucunu kasten bozmak keffaret gerektirirken kaza orucunu kasten bozmak yalnızca bir gün kazayı gerektirir.